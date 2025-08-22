『薬屋のひとりごと』新規ビジュアル公開 夏野菜を収穫する猫猫と元気いっぱいの趙迂
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の8月ビジュアルが22日、公開された。テーマは夏野菜×猫猫・趙迂で、夏の日差しに負けず野菜を収穫する2人が描かれた。
【画像】キュン！壬氏に抱きしめられ驚いた表情の猫猫
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、続編制作決定が告知された。
本企画は、ことし6月22日で第1章が1年をめぐり一度幕を閉じたが、好評により7月から第2章がスタート。第2章では、緑青館のメンバーも登場し、さらにパワーアップした内容で届けられる。
8月ビジュアルは、夏野菜をテーマに描かれている。ナスやトマトなどを籠いっぱいに収穫していく猫猫と、夏の強い日差しに負けず、元気いっぱいに走りまわる趙迂。まだまだ暑い日が続く8月にぴったりなビジュアルとなった。公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。
