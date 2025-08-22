まさに“賢い大人女子の味方”。GUのリブニットが夏から秋にかけて大活躍の予感！

まだまだ暑い日が続きますが、今から買うならそろそろ秋を意識したものを取り入れていきませんか。ＧＵのリブニットボートネックプルオーバーは今買って秋まで十分楽しめるニットです。

見た目はとってもシンプルなニットです。

が、着てみたら鎖骨がとってもきれいに見えるデザインでした。

首周りをすっきりきれいに見せてくれて、着るだけで鎖骨美人に。縦のリブが二の腕も華奢に見せてくれます。

シンプルデザインなのでオフィスにもおすすめです。

リブの伸縮性がとても良いので、ワンショルダーにしたり、オフショルダーにしたり、シーンに合わせて着方を変えることも可能です。

華やかすぎずに大人の余裕を出したい時や、オフィスシーンなどではワンショルダーにしてみて。

力を抜いて楽しみたい時や、リッチなお出かけシーンではオフショルダーがぴったり。ぐんと大人っぽくなりますよ。

オフィスではボートネックとして着て、夜はオフショルにしてデートを楽しむ……。なんてことも可能な、とってもできるニットです。

また、ボトムに秋を意識したカラーを着れば秋口まで楽しめますよ。

パンツは同じくGUのタックワイドパンツです。

女子会ならタイトなスカートで合わせて、落ち着いた雰囲気のコーデに。

この時もワンショルでさりげなく。抜け感が出て大人女子の雰囲気が出ちゃうかも。

■着回し力抜群のGUのリブニットは“賢い大人女子の味方”

いかがでしたでしょうか。

シンプルだからこそ着回し力抜群で、1枚持っているだけでコーデの幅がぐっと広がるGUのリブニット。

プチプラなのにオンにもオフにも対応できる万能さは、まさに“賢い大人女子の味方”。秋本番に向けて、用意しておけばきっと重宝すること間違いなしです。

（ココ）