長嶋一茂、番組収録を途中退場「俺はもう帰る！」 スタジオメンバーもあ然
テレビ朝日では、きょう22日午後6時50分から『ザワつく！金曜日 絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺2時間スペシャル！』を放送する。
【写真】長嶋一茂がスタジオから逃亡
長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる同番組。2024年の『ザワつく！大晦日』で、特殊詐欺に遭ったことを激白した、ちさ子。今回のSPでは、その詐欺の裏側では何が起きていたのか、元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かす。
また、番組ではクイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。パリ五輪金メダリストやフリーアナウンサーなど有名人が遭遇した詐欺被害を取り上げるほか、“○○を送りつけてくる特殊詐欺の最新手口”、そして近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”にもスポットを当てる。
そんなロマンス詐欺に関するクイズで、番組史上初の大ハプニングが発生。サバンナ・高橋茂雄の進行に納得がいかなかった一茂が不満を爆発させ、「ちょっと待ってそれは変だよ！俺はもう帰る！」と席を立ち、マイクもすべて外してスタジオから逃亡。突然の途中退場に、スタジオのメンバーはあ然とする。退出する一茂、真ん中の席がぽっかり空いてしまった光景を見ながら、良純＆ちさ子が絶妙な一言を放つ。
