夏の頭皮悩みには「ディープクレンズ」がおすすめ！　炭酸泡の爽快時短シャンプーorウォータリーの地肌リセット

高温多湿な日本の夏。スキンケアの見直しはバッチリでも、シャンプーは毎度お馴染みという方へ。夏真っ盛りのいまこそ、シャンプーを見直すチャンスです。

汗蒸れ、皮脂詰まり、ニオイなど、夏の頭皮悩みをすっきり洗い流してくれる「ディープクレンズ」の出番がやってきました。髪のベタつきやごわつきといった、プチストレスも解消します。

今回は炭酸泡とウォータリー、2つのディープクレンズアイテムを使い比べてみました。

■“風呂キャン”に手を差し伸べる炭酸泡のスパシャンプー

いつものシャンプーから泡タイプに変えただけで、こんなにシャンプーが楽になるんだと実感したのは、エイトザタラソ ユーの炭酸泡シャンプーがきっかけ。シャンプー=面倒という思いこみを覆してくれました。

約3,000ppmの炭酸泡が頭皮に密着。皮脂や角質の詰まりをすっきりと洗い流す、クレンジング力を発揮します。いつものシャンプーをエイトザタラソ ユーの炭酸泡シャンプーに置き換えれば、トリートメントのブースター効果も期待できるのがうれしいところ。毎日のヘアケアを手助けしてくれますよ。

ホイップしたての生クリームのように、きめ細やかで濃密な泡が出てきました。髪になじませても泡がパチパチとつぶれることがない、もっちりとシルキーな泡質に期待がふくらみます。

なめらかに伸び広がる泡の触り心地を感じていると、いつの間にか地肌へと到達して、生え際からすみずみまでフィットしていました。泡立てをショートカットできる分、頭皮マッサージに集中できて時短に。忙しい現代人の味方ですね。

サボンの穏やかな香りと、ヒヤッとクールな洗い心地で地肌も心も涼やか。朝シャンにも夜のリフレッシュにもちょうどよく、さっぱりとした洗いあがりの爽快感が忘れられません。炭酸泡の底力を見せつけられた気がします。

■頭皮も髪も生まれたての状態にリセット

Off & Relaxの「スパ・リセットプレシャンプー」は、いつものシャンプーの置き換えではなく、髪を洗うファーストステップとして取り入れるプラスワンアイテム。いわゆるプレシャンプーです。

クレンジングに特化しているので、マイルドな洗浄力のアミノ酸系シャンプーをデイリー使いしている方や、いつも使っているシャンプーの泡立ちが悪くなってきたと感じる方にぴったり。普段のシャンプーでは落としきれないスタイリング剤やベタつき、気になるニオイをクリアにしてくれます。

国産温泉水をベースに、複数の植物由来成分やグリチルリチン酸2Kを配合。汚れを洗い流すと同時に、油分バランスをコントロールすることで、健やかな頭皮環境に導いてくれます。

地肌にノズルをあてて塗布するのが基本的な使い方ですが、ウォータリーなテクスチャーゆえについ出しすぎてしまうことも。初めて使う時は加減を知るために慎重に押しあてるか、手のひらに出してから地肌にまとわせると使いやすいですよ。

たった一度使っただけで、地肌クレンジングの実力に驚かされました。スパ・リセットプレシャンプーを終えていつものようにシャンプーすると、泡立ちのスピードがまるで違います。二度洗いした時の泡立ちとも違って、すさまじい泡の立ち上がり。そして、いつものシャンプーを使っているのに、なぜか濃密でクリーミーな泡質にグレードアップしているんです。

感動はまだ続きます。頭皮や髪に蓄積した汚れがきちんと落とされることで、髪があっという間に乾く！ サラサラと手櫛がすり抜けていく感触に、CMで見るような指通りってこれか、とうれしさが止まりません。

ブロー後になんだか重いなと思っていたのは、ビルドアップしていたサインだと気づきました。生まれたての髪に戻してくれるリセットシャンプーは、まさに革命児。プラスワンがかえって時短になるのはうれしいメリットです。

頭皮がすっきりすると気持ちもさっぱりして、蒸し暑い夏がいくらか快適になります。時短にもつながるディープクレンズ、夏に大活躍すること間違いなしです。

■商品概要

エイトザタラソ ユー「CBD＆リラクシング バブルスパ 炭酸泡シャンプー」170g 1,650円

Off & Relax「スパ・リセットプレシャンプー」150ml 1,980円

（写真・文：夏木紬衣）