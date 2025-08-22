【Disney ツイステッドテール ～もしもの物語～】 8月21日配信開始

楽天グループでIP（知的財産権）開発からコンテンツの包括的なプロデュースを行なうレーベル「Rakuten Content Central」（楽天コンテンツセントラル）は、「Disney ツイステッドテール ～もしもの物語～」シリーズを、国内初となる縦読みデジタルコミック化し、楽天が提供するデジタルコミック配信サービス「R-TOON」などで、8月21日より配信を開始する。

本シリーズは、YA（ヤングアダルト）向け小説シリーズ「ディズニー ツイステッドテール」を原作とし、ディズニー名作のどこかがゆがめられた“もしも”の物語を描いている。楽天とトゥーンクラッカーが共同で制作し、「Rakuten Content Central」オリジナルシリーズとして展開する。

第1弾として配信される「アラジン編 ≪ホール・ニュー・ワールド≫」は、「もしもアラジンが魔法のランプを手にすることがなかったら―。」をテーマにした物語。

今後「『塔の上のラプンツェル編 ≪ワンス・ワズ・マイン≫」、「シンデレラ編 ≪ソー・ディス・イズ・ラブ≫」、「白雪姫編 ≪ミラー、ミラー≫」といった作品を順次配信していく予定となっている。

□「Disney ツイステッドテール ～もしもの物語～」公式ページ

「アラジン編 ≪ホール・ニュー・ワールド≫」概要

【あらすじ】

だれもが知る「アラジン」のどこかがゆがめられた“もしも"の物語。

もしもアラジンが魔法のランプを手にすることがなかったら―。

アラジンの代わりに魔法のランプを手に入れたジャファーはジーニーの力を使って世界最強の魔術師へと変貌を遂げた。

王女ジャスミンとアラジンは、王都奪還を誓い、反乱組織を結成する。

魔法もランプも持たぬ若者たちは、知恵と信念を武器にジャファーの支配に挑むのだった。

ランプの奇跡がなくとも、真の奇跡は人の中にある。

アラジンとジャスミンの戦いが、アグラバーの運命を変える―！

「対象作品を読んで楽天ポイント10ポイントプレゼント」 キャンペーンを開催

「R-TOON」では本シリーズの配信を記念して、「対象作品を読んで楽天ポイント10ポイントプレゼント」キャンペーンを8月21日から9月3日まで実施する。キャンペーン期間中に楽天IDでログインしたうえ、「R-TOON」で本シリーズを1話以上読むと期間限定の10ポイントがもらえる。

キャンペーン期間：8月21日0時～9月3日23時59分

特典：「楽天ポイント」10ポイント