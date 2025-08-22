女優の北川景子（39）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告した。

この日は北川の誕生日。北川は「39歳になりました」と報告し、「ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝した。

「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」と意気込み。大阪・関西万博の会場で公式キャラクター「ミャクミャク」のサングラスを付けてダブルピースするショットや料理コラムニストの山本ゆり氏と夫・DAIGOのウィッシュポーズを決めるショットなどを公開した。

DAIGOが出演している「DAIGOも台所〜きょうの献立何にする?〜」のスタジオも訪れたようで、「DAIGOも台所」のスタジオで大きなバースデーケーキを前に笑顔を浮かべる自身の写真も公開。「#山本ゆり先生 #実はタメ ＃辻調さん #今年もありがとうございます」とDAIGOが共演中の料理講師たちに感謝した。

山本氏は「おめでとうございます！！」と祝福。万博を楽しむ北川の写真を投稿し、「めちゃめちゃお忙しい中、番組にも万博にも来てくださって本当にありがとうございます」と感謝し、「会うたびに好きになる気さくさと全方位への優しさ。色々頑張りすぎないで…って思いつつもたくさん観れたら嬉しいという矛盾。ずっと応援してます。素敵な1年になりますように！」とメッセージを送った。

ファンからは「美しい」「39歳の人間史上1番可愛いだろ」「自然体で良すぎる」「ミャクミャクも美しく見える」「ずっと美人なのスゴすぎる」などの声が上がった。