「優秀な学生が多いと思う長崎県の私立進学校」ランキング！ 2位「海星高等学校」、1位は？ 【2025年最新】
All About ニュース編集部では、7月24日〜8月6日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、「九州地方の私立進学校（熊本県・長崎県）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「優秀な学生が多いと思う長崎県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
部活動も盛んで、特に野球部は甲子園出場経験を持ち、プロ選手も輩出。学業・人間性・スポーツの三位一体で、生徒が安心して成長できる環境が整っています。
回答者からは「海星の一番上のクラスは部活もせず勉強にすごく力を入れてるイメージがあるから」（20代女性／長崎県）、「難関校への進学者が多く、学力が高い学校だからです」（20代女性／東京都）、「勉強で得た論理力や計画力が、部活動の戦術理解や戦略構築に活かされるような運営を行っているから」（30代男性／岐阜県）といった声が集まりました。
教育環境には、習熟度別授業や志望校別授業が用意され、厳格かつ整備された学習体制が整っています。そのため、志を高く持つ生徒にとって、安心して学べる充実した環境が魅力です。
回答者からは「偏差値・進学実績ともに長崎県トップクラスで、東京大学や九州大学など難関大学への合格者が多数。全国から優秀な学生が集まり、学力の高さが際立っているからです」（50代女性／兵庫県）、「大分県在住の私でも高校名を知っているほど、有名な学校のため優秀な学生さんがいらっしゃると思った」（20代女性／大分県）、「毎年、東京大学や京都大学、医学部医学科といった最難関大学に多数の合格者を輩出しており、その実績は全国的にも非常に際立っています。これは、学校の質の高い教育カリキュラムはもちろんのこと、厳しい入学試験を突破してきた、学力も意欲も非常に高い生徒が集まっている証拠だと感じます。彼らが互いに切磋琢磨し、学習意欲を高め合う環境が、さらなる優秀な学生を育んでいるのだと推測できます」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
