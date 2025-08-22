「最近ではAI分析も」トルシエが語るフランスの国立サッカー養成所の充実ぶり。アンリやエムバペらを輩出

「最近ではAI分析も」トルシエが語るフランスの国立サッカー養成所の充実ぶり。アンリやエムバペらを輩出