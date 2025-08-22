U16アジアカップに臨む日本代表メンバー発表…白谷柱誠ジャックら12名が選出

日本バスケットボール協会は8月22日、男子U16日本代表チームの『FIBA U16アジアカップ2025』出場メンバー12名を発表した。

メンバーにはA代表候補にも選出された白谷柱誠ジャックを筆頭に、アメリカ留学中の越圭司らが選出。Bリーグユースからもブレイクジェレマイヤデービット海斗、宮里俊佑、高橋秀成の3名がメンバー入りした。

第2次強化合宿に参加した15名からは佐藤翔真（黒沢尻工業大濠高校）や横谷玲（洛南高校）、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）の3名が外れた。

U16日本代表は25日から味の素ナショナルトレーニングセンターで第3次強化合宿を実施。8月31日から9月7日にかけてモンゴル・ウランバートルで開催される「FIBA U16アジアカップ2025」に臨むこととなる。

選出されたメンバーと大会日程は以下のとおり。

■「FIBA U16アジアカップ2025」男子日本代表メンバー



今野瑛心（PF／191センチ／16歳／仙台大学附属明成高等学校）



ブレイクジェレマイヤデービット海斗（PF／185センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）



常見寛章（C／202センチ／16歳／国際アート＆デザイン大学高等課程）



ホーキンス然（PF／192センチ／16歳／開志国際高等学校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高等学校）



越圭司（PG／163センチ／16歳／コンコルディア・ルーテル・スクール・オマハ）



黒田健斗（SF／187センチ／16歳／福岡大学附属大濠高等学校）



宮里俊佑（PG／179センチ／15歳／琉球ゴールデンキングスU18）



高橋秀成（PG／175センチ／15歳／U18 川崎ブレイブサンダース）



栗本富美也（PF／188センチ／15歳／福岡大学附属大濠高等学校）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／15歳／開志国際高等学校）



平岡泰介（PG／188センチ／15歳／RIZINGS徳島）

※平均：186.6cm、15.6歳

■FIBA U16アジアカップ2025 大会概要



開催期間：2025年8月31日~9月7日



開催地：モンゴル・ウランバートル

＜グループ＞



グループA：オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン



グループB：ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズ・タイペイ、インドネシア



グループC：中国、韓国、マレーシア、モンゴル



グループD：日本、イラン、カザフスタン、サウジアラビア

＜スケジュール＞



8月31日 15:00 TIPOFF vs カザフスタン



9月1日 12:30 TIPOFF vs サウジアラビア



9月2日 12:30 TIPOFF vs イラン



9月4日 準々決勝進出決定戦



9月5日 準々決勝



9月6日 5位～8位決定戦、準決勝



9月7日 5位～8位決定戦、3位決定戦、決勝戦