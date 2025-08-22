U16アジアカップに臨む日本代表メンバー発表…白谷柱誠ジャックら12名が選出

写真拡大

　日本バスケットボール協会は8月22日、男子U16日本代表チームの『FIBA U16アジアカップ2025』出場メンバー12名を発表した。


　メンバーにはA代表候補にも選出された白谷柱誠ジャックを筆頭に、アメリカ留学中の越圭司らが選出。Bリーグユースからもブレイクジェレマイヤデービット海斗、宮里俊佑、高橋秀成の3名がメンバー入りした。


　第2次強化合宿に参加した15名からは佐藤翔真（黒沢尻工業大濠高校）や横谷玲（洛南高校）、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）の3名が外れた。


　U16日本代表は25日から味の素ナショナルトレーニングセンターで第3次強化合宿を実施。8月31日から9月7日にかけてモンゴル・ウランバートルで開催される「FIBA U16アジアカップ2025」に臨むこととなる。


　選出されたメンバーと大会日程は以下のとおり。


■「FIBA U16アジアカップ2025」男子日本代表メンバー

今野瑛心（PF／191センチ／16歳／仙台大学附属明成高等学校）

ブレイクジェレマイヤデービット海斗（PF／185センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）

常見寛章（C／202センチ／16歳／国際アート＆デザイン大学高等課程）

ホーキンス然（PF／192センチ／16歳／開志国際高等学校）

白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高等学校）

越圭司（PG／163センチ／16歳／コンコルディア・ルーテル・スクール・オマハ）

黒田健斗（SF／187センチ／16歳／福岡大学附属大濠高等学校）

宮里俊佑（PG／179センチ／15歳／琉球ゴールデンキングスU18）

高橋秀成（PG／175センチ／15歳／U18 川崎ブレイブサンダース）

栗本富美也（PF／188センチ／15歳／福岡大学附属大濠高等学校）

イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／15歳／開志国際高等学校）

平岡泰介（PG／188センチ／15歳／RIZINGS徳島）


※平均：186.6cm、15.6歳


■FIBA U16アジアカップ2025 大会概要

開催期間：2025年8月31日~9月7日

開催地：モンゴル・ウランバートル


＜グループ＞

グループA：オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン

グループB：ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズ・タイペイ、インドネシア

グループC：中国、韓国、マレーシア、モンゴル

グループD：日本、イラン、カザフスタン、サウジアラビア


＜スケジュール＞

8月31日　15:00 TIPOFF vs カザフスタン

9月1日　12:30 TIPOFF vs　サウジアラビア

9月2日　12:30 TIPOFF vs　イラン

9月4日　準々決勝進出決定戦

9月5日　準々決勝

9月6日　5位～8位決定戦、準決勝

9月7日　5位～8位決定戦、3位決定戦、決勝戦