日本テレビ系『ZIP!』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）の「ZIP!体操」が公開された。

【動画】阿部亮平の『ZIP!体操』／スーツ姿での華麗なバク転 他

「ZIP!体操」は『ZIP!』曜日パーソナリティーの5人（月曜・風間俊介、火曜・三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎、水曜・陣内貴美子、木曜・鈴木福、金曜・Snow Man 阿部亮平） それぞれの提案を取り入れたオリジナルの1分体操。

番組テーマ曲である東京スカパラダイスオーケストラの「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」のインストバージョンに乗せて体操を行う。

■阿部亮平考案のSnow Man「ブラザービート」の“シェー”の動きにも注目！

黒Tシャツ＆黒パンツで登場した阿部。“ZIPポーズ”とファイティングポーズをきめて体操をスタートする。

爽やかな笑顔で、ももタッチや腕回し、サイドステップなどで全身を動かし、後半には阿部が考案したSnow Manの「ブラザービート」の“シェー”の動きも。最後は再び“ZIPポーズ”をきめて終了した。

SNSでは「待ってました」「体操のお兄さん感あって好き」「シンプルな服装でいつもにも増してスタイルの良さが際立ってる」「かわいすぎる」「さすがに好青年すぎる」「ダンスのように軽やか」といった声が寄せられている。

