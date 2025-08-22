NHK連続テレビ小説『あんぱん』第105話は、タイトルバックなしのほぼフル尺15分間で、メインに描かれるのはのぶ（今田美桜）だ。

参考：『あんぱん』嵩と“史実”のやなせたかしの違い “正義”を求めて迷い続けた2人の生涯

嵩（北村匠海）との近距離別居生活が続くのぶは、登美子（松嶋菜々子）から嵩の名前が、中国の嵩山に由来があることを聞き、山へと向かう。登山の途中、すれ違う親子が口ずさむのは、嵩が作詞を担当した「手のひらを太陽に」。息を切らしながら山頂に辿り着いたのぶを待っていたのは、見晴らしのいい大自然の景色。のぶは大きく息を吸い、「手のひらを太陽に」を小さく歌った後、「嵩ー！ ボケー！」と叫ぶ。瞳には涙を浮かべながらも、そこには吹っ切れた後の、はちきんのぶがいた。

のぶが腹を立てていたのは、嵩ではなく、自分自身だったのだろう。かつて父・結太郎（加瀬亮）に言われた「夢は大きいばあえい。女子も遠慮せんと大志を抱き」という言葉を胸に教師を目指し、代議士の秘書、会社勤めを経験したが、何一つやり遂げることができなかった。何者になることもできずに、ましてや赤ちゃんを産むことさえも――。そんな自分が情けなくて、世の中に忘れられたような、置き去りにされた気持ちになると、涙を浮かべるのぶに、嵩は「のぶちゃんはずっと誰かのために走ってた。いつもいつも全速力で。のぶちゃんがいなかったら、今の僕はいないよ。のぶちゃんは、そのままで最高だよ」と優しく語りかける。

そう、いつだってのぶは嵩の前を無我夢中で走ってきた。学生時代も、高知新報でも、東京に来る時も。嵩にとってのぶは愛する人であり、目標とする人でもあった。のぶが嵩の手を取り、先導するイメージ。のぶがいなければ、今の嵩はいない、というのはあながち間違いではないだろう。

人は分かりやすい結果や答えを求めてしまう。人生の節目に立ち、何者にもなれなかったと思うのは、のぶだけでなく、多くの視聴者が共感することだろう。何気ない励ましの一言でも、その人にとってはたまらなく嬉しくなるものだ。筆者にもそんな経験が何度もある。「そのままで最高だよ」という飾らない言葉でいいのだ。

この後、漫画家として有名になっていく嵩はある種、『あんぱん』の本筋とも言える物語だが、のぶを“何者にもなれなかった”として悩むヒロイン像をこのタイミングで描いたのは、多くの視聴者の背中を押す脚本であり、構成だと感じた。余談だが、RADWIMPSの「夢番地」の歌詞を思い出す回でもある。

一方の嵩は、幼少期にヤムおんちゃんこと草吉（阿部サダヲ）からあんぱんをもらったことを思い出し、久しぶりに漫画の筆を進めていた。「たまるかー！ この太ったおんちゃん、最高やね。あんぱん配りゆう」とのぶが嬉しそうに声をあげる、その漫画は後に子供たちに大人気の『アンパンマン』になるのだが、それはまだ先の話だ。（文＝渡辺彰浩）