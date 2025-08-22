なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramを更新。『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 “BON BON VOYAGE”』福岡公演のオフショットを公開した。

なにわ男子は現在、7月2日にリリースしたニューアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げたアリーナツアーを開催中。8月16日、17日にマリンメッセ福岡A館でライブを行った。

道枝は「福岡ありがとうございました！」と感謝を伝え、11枚の写真をポスト。ツアーグッズのTシャツ姿で、高橋恭平とのユニットグッズ「光と闇」白黒ハッキリつけようぜヘアゴムのピンク（天使）で前髪をくくっている（1、6、11枚目）。

さらにステージ衣装でのオフショット（2～5、7～10枚目）も。いろんな角度から撮影され、衣装の細かなデザインも確認することができる。

ファンからは「ポンパ可愛すぎる」「オンオフの写真の差えぐい」「前髪結ぶのかわいい」「みちきょへでポンパしてたの可愛すぎた」「ヘアゴム逆さなのもかわいい」「最強にかわいい」といった声が寄せられている。

