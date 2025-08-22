コレクションに最適なブリスターパッケージ！ホビージャパン「頭文字D 30周年記念 ブリスターパッケージ ディオラマセットシリーズ」第二弾
ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、頭文字D 30周年を記念したディオラマセットシリーズの第二弾がコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！
直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約受付を開始。
希望小売価格： 各2,750円(税込)
サイズ ： 1/64スケール(全長約7cm)
ボディ材質 ： ダイキャスト製 塗装済み完成品
パッケージ ： (W)120mm×(D)60mm×(H)50mm
対象年齢 ： 14才以上
企画・製造 ： ホビージャパン
頭文字D 30周年記念モデルとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、劇中のシーンを再現するディオラマシートが付属します。
■1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 1
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 2
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 3
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介 4
レッドサンズ 高橋 涼介とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。
■1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 1
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 2
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 3
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海 4
藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。
■1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海
1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 1
1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 2
1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 3
1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海 4
藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。
■1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海
1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 1
1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 2
1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 3
1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海 4
藤原 拓海とのバトルシーンの一コマがディオラマセットシリーズに登場。
【Hobby JAPANの1/64スケールとは】
1/18スケール、1/43スケール等ディスプレイモデルの製造・販売のノウハウを生かし、1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に参入。
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル
ホビージャパンの頭文字D ディオラマセットシリーズは一度限りの限定生産モデルになります。
2. 抜群のプロポーションとディテール
綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行っています。
3. コレクションに最適な頭文字D 30周年記念ブリスターパッケージ
専用パッケージとしてブリスターカード、コレクタブルBOX、ディオラマシートが付属します。
第一弾のディオラマセットシリーズと一緒に並べて楽しめます。
■頭文字D 30周年記念 ブリスターパッケージ ディオラマセットシリーズ 第二弾！！
頭文字D 30周年記念 ディオラマセットシリーズ 第二弾
【品番 / 品名】
■HJDMD004(2025年11月発売予定)
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution III / 頭文字D 須藤 京一 VS 高橋 涼介
■HJDMD005(2025年11月発売予定)
1/64 Mitsubishi Lancer RS Evolution IV / 頭文字D 岩城 清次 VS 藤原 拓海
■HJDMD006(2025年12月発売予定)
1/64 Honda CIVIC (EG6) 妙義 Night Kids / 頭文字D 庄司 慎吾 VS 藤原 拓海
■HJDMD007(2025年12月発売予定)
1/64 Honda CIVIC (EK9) 東堂塾 / 頭文字D 舘 智幸 VS 藤原 拓海
