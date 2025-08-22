「なんだこの癒やし4ショットは!?」上田竜也、“美女と野獣と犬達”ショット公開！ 「これは破壊力高い」
元KAT-TUNの上田竜也さんは8月21日、自身のInstagramを更新。“美女と野獣と犬達”ショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】上田竜也の“美女と野獣と犬達”ショット
コメントでは、「か、かわいい〜〜〜！！！！」「なんだこの癒やし4ショットは!?」「美女と美女と可愛いワンちゃんしかいないよ、野獣どこにいるの」「もはや全部わんちゃんに見えてきた」「これは破壊力高い〜」「やっぱり来世はチビちゃんになりたい」「可愛すぎて鼻血」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】上田竜也の“美女と野獣と犬達”ショット
「もはや全部わんちゃんに見えてきた」上田さんは、「美女と野獣と犬達」とつづり、1枚の写真を投稿。同じ事務所の後輩であるKEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜さんと横並びで座るツー？ ショットです。上田さんはポメラニアンのチビちゃん、中村さんはトイプードルのモカちゃんと、飼い犬をそれぞれ抱っこしています。チビちゃんとモカちゃんはどちらも舌を出しており、飼い主に抱っこされてリラックスしているように見えます。
「可愛すぎてスマホ吹っ飛んだ」7月22日にも中村さんとのツーショットを投稿した上田さん。「今日も美女と密会」とつづり、ビールグラスを片手に持って乾杯する写真を公開しました。ファンからは「どっちも美女」「嬉しいツーショット」「可愛すぎてスマホ吹っ飛んだ」などのコメントが寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:熱帯夜)