Mrs. GREEN APPLEの公式TikTokにて、「歌ってみた」動画が公開され、「面白すぎる」と話題になっている。

【動画】「面白すぎる」と話題のMrs. GREEN APPLE「歌ってみた」動画／【画像】大森元貴＆若井滉斗「夏の影」MVオフショット

■熱唱する若井滉斗を“お母さん”のように見守る大森元貴

「『青と夏』歌ってみた」というコメントに「#りょうちゃんを探せ」のハッシュタグを添えて公開されたのは、新曲「夏の影」MVのロケ地だと思われる場所で、ボーカルの大森元貴ではなく、ギターの若井滉斗が「青と夏」を歌う動画だ。

シャツの胸元を掴みながら扇風機に向かって熱唱する若井。その様子を大森が手拍子しながら見守り、高音になるところでは表情も変化させている。

歌い切った若井に大森が拍手をおくり、ズームアウトで全体が映ると手前に藤澤涼架が。真顔で「ここだよ」とつぶやいた。

ファンからは「なにこれ爆笑」「最後のりょうちゃんツボw」「ひろぱ歌うますぎる」「もっくんお母さんじゃん」「情報過多w」「これだからミセスはやめられない」など、多くの反響が寄せられている。

■大森元貴＆若井滉斗「夏の影」MVオフショット