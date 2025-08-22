東京株式（前引け）＝前日比４円高、一進一退続き方向感に欠ける 東京株式（前引け）＝前日比４円高、一進一退続き方向感に欠ける

２２日前引けの日経平均株価は前日比４円９２銭高の４万２６１５円０９銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億８７７７万株、売買代金概算は１兆９７６７億円。値上がり銘柄数は８４３、値下がり銘柄数は６８３、変わらずは９３銘柄だった。



日経平均株価は朝高後に下落に転じたが、その後は値を戻し小幅高での一進一退で推移。全体的に方向感に欠ける展開が続いた。前日の米株式市場は、ＮＹダウは１５２ドル安と３日ぶりに反落。ハイテク株などが軟調だった。東京市場は、小幅に値を上げてスタートし一時１００円を超える上昇となった。日経平均株価は前日まで３日続落していたほか、為替が円安基調にあることも好感された。ただ、上値は重く午前９時１０分過ぎには２７０円を超える下落となった。しかし下値には買いが入り売り一巡後は値を戻した。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を前に様子見姿勢は強い。銀行・保険株などが堅調な値動きとなっている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やレーザーテック<6920.T>が高く、サンリオ<8136.T>や東京電力ホールディングス<9501.T>が堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が高く、東京海上ホールディングス<8766.T>やゆうちょ銀行<7182.T>が値を上げた。半面、アドバンテスト<6857.T>や良品計画<7453.T>、キーエンス<6861.T>が安く、ファーストリテイリング<9983.T>が下落した。



