保育人材を確保するため、新潟市の認定保育園で高校生が保育の仕事を体験しました。



新潟市の「くろとりこども園」では、新潟西高校3年の齋藤大輝さんが4歳児のクラスで保育を体験しました。齋藤さんは、食事の準備や紙芝居を読み聞かせるなどしました。



■新潟西高校3年 齋藤大輝さん

「男性保育士が県内・全国でも少ない。こういう職業に就きたいと思って今年初めて参加した。園児たちの仲間というか、同じチームになれた感じがしてとてもよかったです。」



県内では、夏休み期間中に546人の中高生が174の施設で保育体験に参加する予定です。