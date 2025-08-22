元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、ファンからは驚きの声が多数寄せられています。（サムネイル画像出典：宮崎麗果さん公式Instagramより）

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月21日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。

【動画】宮崎麗果の“アラフォー”とは思えぬスタイル

「もぅ本当に綺麗すぎて」

「GRWM in Hawaii」と題し、動画を1本載せている宮崎さん。「何歳になってもママだろうが好きな洋服を着て生きましょう　だって、『今日』が人生で1番若いんだから」と、背中が大きく開き、丈の短いワンピースを着用し、おしゃれをする姿です。37歳とは思えぬスタイルを披露しています。

コメントでは、「5人産んだBODYじゃないです！すごすぎ！」「可愛い」「もぅ本当に綺麗すぎて」「べっぴんさん」「また一段と細くなられました？　うらやましいスタイル」「容姿端麗すぎにも程がある！美しいです」「本当に可愛くて素敵です！！！」と、絶賛の声が多数寄せられました。

夫とノリノリで踊る姿を披露

19日の投稿でも圧巻のスタイルで夫の黒木啓司さんと踊る動画を公開していた宮崎さん。軽やかでノリノリのダンスがすてきです。宮崎さんのスタイルが気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
