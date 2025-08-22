佐野元春ライブ・フィルム劇場版トレーラー公開！聖地“横浜”での本人追加登壇も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野元春とザ・ハートランドのフェアウェルライブの模様を完全収録したライブフィルム『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』の劇場版トレーラーが公開された。

■伝説の横浜スタジアム公演から31周年目の記念日に、聖地“横浜”に佐野元春が降り立つ！

全国上映に先駆け、9月10日に開催される先行プレミア上映イベントは即完売。完売を受け、9月15日上映の横浜ブルク13でも佐野元春の追加登壇が発表された。

横浜は、デビューライブの地であり、本上映作品の舞台でもあり、そして12月7日『YOKOHAMA UNITE音楽祭』と銘打ったツアー千秋楽を横浜BUNTAIで迎える。あの伝説の横浜スタジアム公演から31周年目の記念日に、聖地“横浜”に佐野元春が降り立つ。

また、9月10日・15日上映の来場者には、入場者特典として、佐野元春特製 布パス風ステッカー（A7サイズ）がもれなくプレゼントされることも発表。

31年の時を経て甦る、あの夜の熱狂と感動。ファンにとって、そして日本のロック史にとっても特別な一夜を、ぜひスクリーンで体感しよう。9月15日上映分のチケットは、チケットぴあにて発売中。

■『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』劇場版トレーラー

■イベント情報

佐野元春ライブフィルム『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』（劇場版5.1chマスター）プレミア上映

09/10（水）東京・新宿バルト9

登壇：佐野元春

司会：中谷祐介

※完売

※登壇は上映前予定

※内容が予告なく変更になる場合あり、都合により中止になる場合あり

佐野元春ライブ・フィルム『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』（劇場版5.1chマスター）一夜限定上映

09/15（月・祝）全国27劇場にて上映

開映：16:30

※長崎・セントラル劇場のみ17:30開映

◇佐野元春追加登壇決定！

09/15（月・祝）神奈川・横浜ブルク13

登壇：佐野元春

司会：中谷祐介

※登壇は上映前予定

※内容が予告なく変更になる場合あり、都合により中止になる場合あり

