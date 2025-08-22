銀一株式会社は、Osee（オーシー）ブランドのカメラ向け外部モニター「G7 プロ」を8月28日（木）に発売する。USB Type-Cケーブルで接続した対応カメラのコントロールを可能としている。価格はオープン。

屋外でも視認性が良いという、明るさ3,000nitsの7インチカメラオンモニター。ダイナミックレンジは最大18stops。タッチパネルでの操作を可能としている。

さらに対応機種は限られるが、USB Type-Cで接続したカメラのホワイトバランス、ISO感度、絞り、シャッタースピード、録画、タッチフォーカスといった各種コントロールに対応。

波形、ヒストグラム、ベクトルスコープ、フォルスカラーなどの表示設定をマイセットとして記録する機能もある。

映像入出力としてはHDMIのほか、業務用カメラに対応できる3G-SDI端子も搭載。SDメモリーカード経由での3D-LUTの読み込みにも対応する。

本体にダイカスト製の航空機用アルミニウムプレートを組み込み、堅牢性と効率的な放熱を実現したという。タッチスクリーンはアルミノケイ酸塩ガラス。

電源はNP-Fバッテリー。DC電源やUSB Type-C経由での給電にも対応する。USB Type-Cケーブル接続したカメラへのパススルー給電も可能。

市販のキャリブレーションセンサーによるハードウェアキャリブレーションにも対応する。

Oseeは中国・北京発の映像制作用モニターおよびスイッチャーのブランド。2025年6月から銀一が国内での取り扱いを開始している。

主な仕様

対応カメラ

キヤノン

画面サイズ：6.97インチ 画面解像度：1,920×1,080 輝度：3,000nits コントラスト比：1,300:1 視野角：170度（上下左右） 色深度：10bit 入出力：SDI、HDMI、SDメモリーカードスロット（LUT/ファームウェアアップデート用）、USB Type-C、3.5mmアナログオーディオ出力 動作温度：0～40℃ 外形寸法：11.16×17.9×2.89cm 重量：420g

EOS R5 Mark II、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R8、EOS 5D Mark IV



ソニー

α1 II、α7 IV、α9 III、ZV-E10 II、FX3



ニコン

Z9、Z6III、Z6II、Z6



富士フイルム

GFX100 II、X-H2S、X-H2、X-T5、X-S20



パナソニック

LUMIX GH5S、LUMIX GH6、LUMIX S5、LUMIX S5 II



Z CAM

E2、E2C