今月、島根県で行われたインターハイ・カヌースプリント競技で寒河江高校カヌー部女子が女子の総合優勝を果たし、その報告会が開かれました。

【写真を見る】「楽しくレースができた」寒河江高校カヌー部女子 インターハイ総合優勝を報告（山形）

生徒およそ４８０人の手拍子で、迎えられたのは寒河江高校カヌー部女子の部員７人です。

カヌー部女子は今月２日から５日に島根県で行われたインターハイ・カヌースプリント競技に出場しました。

４人乗りで行う「カヤックフォア」では２００メートルと５００メートルで優勝。

１人乗りで行う「カヤックシングル」では２年生の佐藤和佳さんが２００メートルで２位、５００メートルで３位の成績を残し、寒河江高校は大会で「女子総合優勝」を果たしました。

インターハイではこれまで部員が個人種目で優勝するなどしてきましたが総合優勝は今回がはじめてです。

寒河江高校 後藤茜寧 主将（３年）「フォア（カヤック）で一番後ろに乗っているんですけれど、３人の背中が頼もしすぎて緊張もほとんどなく、楽しくレースができたので３人には感謝しかない」

今回の優勝メンバー４人のうち３人がまだ２年生ということもあり、来年のインターハイでも総合優勝に期待がかかります。

寒河江高校 佐藤和佳さん（２年）「来年は３年生で最後の年なので絶対に５００メートルも２００メートルも個人でも優勝して総合優勝に貢献していけたらなと」

寒河江高校は１０月に行われる国民スポーツ大会に２年生以下のメンバーで出場予定だということです。