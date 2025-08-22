お口の奥まで入りすぎない、のど突き防止プレート付き！エジソンママ「はなまる離乳食スプーン」
「エジソンママ」は、はじめてのフィーディングをサポートする「はなまる離乳食スプーン」を2025年8月21日より販売中。
エジソンママ「はなまる離乳食スプーン」
対象年齢 ： 5ヶ月ごろ〜
メーカー希望小売価格： 550円(税込)
「エジソンママ」は、はじめてのフィーディングをサポートする「はなまる離乳食スプーン」を2025年8月21日より販売中です。
■商品の特徴
〈ポイント1：のど突き防止「おはな型ののど突き防止プレート」〉
お口の奥まで入りすぎない、のど突き防止プレート付きです。
また透明素材のプレートなので、フィーディング中でもお口の様子が分かりやすい。
〈ポイント2：はじめてでも食べやすい形状〉
スプーンの先端はフラットな形状に。
唇の繊細な動かし方がまだできない赤ちゃんでも、食べやすいちょうどよい深さにこだわりました。
〈ポイント3：ペーストもすくいやすいシリコン素材〉
離乳食ペーストやパウチなど、最後までキレイにすくいやすい、やわらかなシリコン素材。
底や隅にもフィットしやすく、かきだしやすいのもポイント。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post お口の奥まで入りすぎない、のど突き防止プレート付き！エジソンママ「はなまる離乳食スプーン」 appeared first on Dtimes.