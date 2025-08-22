ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地でのロッキーズ戦を欠場した。大谷は前日の同戦に「1番投手兼DH」で先発出場。4回の登板時に打球が右太ももに直撃するアクシデントがあったが、デーブ・ロバーツ監督はこの日の試合後に「ショウヘイは大丈夫だ。明日も出場する見込み」だと語った。

試合は初回にフレディ・フリーマン内野手が先制2ランを放つと、先発投手のクレイトン・カーショーも快投を見せ、9ー5で勝利。連敗を阻止したドジャースは、明日からパドレスとの首位攻防3連戦を迎える。



■「明日も出場するだろう」と指揮官

欠場の大谷は途中からチームに合流。大谷はベンチでスタッフや、チームメートらと笑顔で交流する姿も見られた。試合前の取材でロバーツ監督は「彼（大谷）にはゆっくり寝て遅れてきていいよと伝えた。彼にはまだ会えていないけど、痛みはまだ残っていると思う。でも明日のメンバー入りには期待している」と語っていた。大谷は前日に投打二刀流出場を果たし、投手としては4回5失点で今季初黒星となり、打者としては2打数1安打1四球で8回に途中交代した。代打を送った理由について、ロバーツ監督は「主な理由は太ももの張りと腫れのため」と説明していた。大谷のケガの様態に心配の声も上がっていたが、この日の勝利後に指揮官は「ショウヘイは大丈夫だ。明日も出場するだろう」と発言。明日のラインナップには復帰する見込みだと『ドジャース・ネーション』が報じている。明日からはナ・リーグ西地区2位のパドレスと敵地での3連戦を迎える。パドレスはこの日ジャイアンツに8ー4で勝利し3連勝。4連戦を3勝1敗で終えた。ゲーム差1の“首位攻防戦”の行方に注目が集まる。