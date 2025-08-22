株価指数先物【昼】 一時4万2500円割れでショートが強まる 株価指数先物【昼】 一時4万2500円割れでショートが強まる

リンクをコピーする みんなの感想は？



日経225先物は11時30分時点、前日比40円高の4万2650円（+0.09％）前後で推移。寄り付きは4万2610円と、前日比変わらずで始まった。現物の寄り付き直後には4万2720円まで買われ、シカゴ日経平均先物清算値（4万2650円）を上回ったが、その直後に軟化し一気に4万2310円まで売られる場面もみられた。ただ、売り一巡後はショートカバーに向かわせており、終盤にかけては前日の終値水準まで回復している。



日経225先物は寄り付き後に自律反発の動きをみせたが、ボリンジャーバンドの+1σ（4万2830円）を捉えることができず、ショートに振れる形になった。さらに、底堅さがみられていた節目の4万2500円を割り込んだことで、下へのバイアスが強まったようである。もっとも、終盤にかけてショートカバーが入ったと考えられ、後場は前日終値を挟んでの膠着になりそうだ。



NT倍率は先物中心限月で13.75倍に低下した。一時13.82倍をつけたが、‐1σ（13.80倍）をキープできず、NTショートに振れる形になった。-2σ（13.70倍）に接近しており、8月6日につけた直近安値の13.69倍が射程に入っている。



株探ニュース

