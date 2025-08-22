　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2615.09円に対しては45.09円安。出来高は1万8934枚となっている。

　TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比0.84ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42570　　　　　 -80　　　 18934
日経225mini 　　　　　　 42575　　　　　 -80　　　303849
TOPIX先物 　　　　　　　3095.5　　　　　　+9　　　 29258
JPX日経400先物　　　　　 27835　　　　　 +50　　　　2139
グロース指数先物　　　　　 786　　　　　　+1　　　　1242
東証REIT指数先物　　　　1914.5　　　　　　-1　　　　 126

株探ニュース