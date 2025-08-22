日経225先物：22日正午＝80円安、4万2570円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2615.09円に対しては45.09円安。出来高は1万8934枚となっている。
TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比0.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42570 -80 18934
日経225mini 42575 -80 303849
TOPIX先物 3095.5 +9 29258
JPX日経400先物 27835 +50 2139
グロース指数先物 786 +1 1242
東証REIT指数先物 1914.5 -1 126
株探ニュース
