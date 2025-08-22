町のキーマン交流ラウンド！第3回まちまるごとオフィス東伊豆 de ゴルフ大会

静岡県東伊豆町は、町民と町外ワーカーがゴルフを通じて交流する『第3回まちまるごとオフィス東伊豆 de ゴルフ大会』を、2025年10月11日(土)に稲取ゴルフクラブで開催。

第3回まちまるごとオフィス東伊豆 de ゴルフ大会

主催 ：東伊豆町

企画・運営：NPO法人ローカルデザインネットワーク

協力 ：東伊豆町ゴルフ連盟、稲取ゴルフクラブ

日時 ：2025年10月11日(土)

スタート ：9:22予定

会場 ：稲取ゴルフクラブ(〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3337)

内容 ：町民と町外者の交流ゴルフ大会

大会参加費：2,000円

プレー代 ：13,170円(海山コースセルフプレー、昼食・表彰式パーティ含む)

募集人数 ：最大40人(内東伊豆町民20名とする)

申込条件 ：1名からご参加可能です。

性別、年齢、平均スコアは問いません。

その他 ：競技終了後、レストランにて表彰式を行います。

【特典】

・東伊豆町の名物イベント「町民ゴルフ大会(11/16(日)開催予定)」参加資格付与

・優勝、飛賞、グロス賞をはじめ、たくさんの賞を用意。

人気旅館宿泊券・地元特産品・レジャー体験など東伊豆町ならではの豪華賞品が当たります！

【競技方法】

・18ホールズ・ストロークプレー、ローカルルール、ペリア方式とし、その他はJGAルールとする。

・6インチプレースあり、グリーン上ワングリップOKとする。

・1ホール、3オーバーパーで打切り、最高ハンディは男子が36、女子が40とする。

・同ネットスコアの優先順位は次の基準による。

(1)年齢上位者 (2)ローハンディの者 (3)モーニングハーフのグロス上位者

・使用コースは、山 ⇔ 海とする。

【応募受付期間】

受付開始日：2025年8月15日(金)

受付締切日：2025年9月30日(火)

静岡県東伊豆町は、町民と町外ワーカーがゴルフを通じて交流する『第3回まちまるごとオフィス東伊豆 de ゴルフ大会』を、2025年10月11日(土)に稲取ゴルフクラブで開催します。

開催に先駆け、参加者の募集を開始します。

注：交流を目的としたゴルフコンペです。

この大会は、単なるスポーツイベントではなく、都市圏のワーカーが地域とつながる「越境交流」の場。

ゴルフ仲間を作りたい方、町の人と深く関わりたい方、そして新しい刺激や気づきを求める経営者・ビジネスパーソンまで、目的に応じて多様な価値を得られる「共創ゴルフコミュニティ」です。

昨年度は、副町長、教育長、町議会議員、人気旅館の社長、地元企業の経営者など「東伊豆町といえばこの人！」に地元から参加いただきました。

さらに、前夜祭やワーケーション体験、秋の東伊豆観光などを通じて、ゴルフだけでなく“まちをまるごと体験”できるのも、この大会ならではの魅力。

大会参加者には、東伊豆町の名物イベント「町民ゴルフ大会」への参加資格も付与され、町全体がゴルフを愛するこの土地ならではの、継続的な交流の扉が開かれます。

【大会の魅力】

・ビジネスチャンス：町のキーマンや首都圏のビジネスパーソンと自然体で交流

・ゴルフ仲間づくり：ゴルフ好き同士がつながり、次のラウンドの約束まで生まれる関係性

・町の人と深く長く出会える：多くの町民と接し、その後も続くネットワークを構築

・初心者歓迎：競技ゴルフではなく交流重視。

スコアに自信がない方も安心

・腕自慢も楽しめる：ゴルフ日本一の町で腕試しをしたい経験者も大歓迎

・豪華賞品：毎年恒例！人気旅館宿泊券、特産品、レジャー体験など多数

・前夜の懇親会も！：ラウンドがより楽しくなる有志による交流会を用意

