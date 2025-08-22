電撃婚の『コットン』きょん＆まつきりな　熱帯夜も吹き飛ばす新婚手繋ぎショッピングをスクープ撮

スーパーで会計待ちの間にもイチャイチャ

立っているだけで肌から汗が吹き出し、体中がベトつく７月下旬のある夜、うだるような暑さをものともせず、互いの手を絡めてピタリと寄り添い歩くカップルがいた。

幸せを絵に描いたような笑顔を浮かべながら、食料品が詰まったスーパーのレジ袋を提げて歩いているのは『コットン』のきょん（37）。隣を歩く美女はプライベートでの相方、タレントのまつきりな（28）だ。

《私ごとで恐縮ですが、以前からお付き合いさせてもらっているまつきりなさんとこの度結婚する運びとなりました！ ほんと恐縮です！ 》

今年７月３日、きょんが自身のインスタグラムで突如、結婚を報告。ファンを驚かせたのは記憶に新しい。

『コットン』は2012年結成（2021年３月までのコンビ名は『ラフレクラン』）。『キングオブコント2022』で準優勝、同2024ファイナリストという人気急上昇の実力派ユニット。きょんは、つぶらな瞳に富士額が特徴的なボケ担当。

タレント活動をしながら故郷・岡山の観光特使を務めているまつきとは仕事を通じて知り合ったそうで、彼女は自身のインスタグラムで《最寄り駅で目立った坊主がいるなと思って、（見かけたときに）その場で連絡したって感じです》《人との距離縮めるのが上手すぎて、溶け込む人やなって思いました》などと思い出を綴っていた。

冒頭の手繋ぎシーンから数分前、夫妻は都内のスーパーにいた。新婚ゆえに人目もはばからずイチャついていたのだが、ラブラブのあまり、「背後にいるカリスマの存在に気づいていなかった」と居合わせた客は言うのだった。

「レジに並んでいたら、列の先頭できょんさんと小顔の美女がキャッキャしていたんですが、そのすぐ後ろに某大物男性アーティストがいたんですよ。もたつくふたりを見ながら怪訝そうな表情を浮かべていましたね（笑）」（居合わせた客）

大物アーティストはレジを済ますと、事を荒立てることなく静かに帰路についたという。文字通り『コットン』のようなフワフワしたおのろけ写真をSNSにアップするなど幸せの絶頂にいる二人だけに、これぐらいはご愛嬌といったところか。

この秋、第１子も誕生予定とオメデタづくしのふたり。末永くお幸せに！

取材・文：鈴木拓斗