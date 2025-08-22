船上生演奏で自分だけの感性に出会う体験を楽しめる！うずしおクルーズ「サンセットクルーズ」

「うずしおクルーズ」は、2025年9月6日(土)〜7日(日)に特別な体験をお届けする「サンセットクルーズ」を運航します。

うずしおクルーズ「サンセットクルーズ」

内容 ：淡路島で夕日と渦潮、さらにプロの音楽家の生演奏を楽しむクルージング

開催日 ：2025年9月6日(土)、9月7日(日)

受付開始／16:45 VIP席乗船／17:00 自由席乗船/17:15

出航時刻／17:45 入航時刻／18:45

所要時間 ：約60分

開催場所 ：兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

駐車場 ：道の駅福良周辺駐車場(無料)

定員 ：100名(先着順)

開催条件 ：雨天・荒天中止(当日12:00頃までに判断します)

料金(税込)

自由席 ：中学生以上6,000円、小学生3,000円、幼児 無料

サービス：淡路牛のミニカレーライス(乗船後に船内で提供)、

ウェルカムドリンク(ソフトドリンク、玉ねぎスープ)

※幼児の方はウェルカムドリンクサービスのみです。

VIP席 ：中学生以上 15,000円(14名様限定)

サービス ：華やかな貴賓室で淡路島の食材をいかした洋食料理と

淡路島産のお酒やソフトドリンクなどで贅沢なひとときを楽しめます。

メイン料理：淡路牛のサーロインステーキ(130g)、赤ワインソース

その他 ：淡路島産野菜のサラダ(自家製ベージュドレッシング)、カマンベールチーズとオリーブ&生ハムとトマトのピンチョス、海老のグリル、淡路島産野菜のグリル、バケット

お飲み物 ：淡路島産のワインや地酒、地ビール、淡路島産みかんのジュース、ノンアルコールビールなど

特典 ：貴賓室の利用、優先乗船、船長からの特別挨拶、操舵室見学、

船長服貸出し、記念品のプレゼント

ご注意 ：料理内容の変更はできません。

夕陽に染まる神秘的な鳴門海峡で、世界最大級の渦潮と美しい夕景、そしてプロの音楽家による生演奏が織りなす、ここでしか味わえない感動を提供します。

淡路牛のミニカレーライス(自由席)

淡路産のお飲み物(VIP席)

船長による操舵室見学(VIP席)

日本の夕陽百選に選ばれた絶景

茜色に染まる空と海が織りなす、息をのむような美しい景色を洋上から楽しめます。

「日本の夕陽百選」のひとつである瀬戸内の海一面を包むかのような夕日は、無心で見とれてしまうほどの絶景です。

世界最大級の渦潮

夕陽に染められ神秘的な光に包まれた渦潮は言葉では表せない美しさです。

プロの船上生演奏に癒される

パソナグループの「音楽島-MusicIsland-」のメンバーがバイオリンとピアノの生演奏を披露します。

音楽に心も体も身をゆだねることで自分だけの感性に出会う体験を楽しめます。

VIP席限定！出来立ての美食体験

VIP席を利用のお客様には、特別にシェフによるライブキッチンを用意されました。

目の前の鉄板で香ばしく焼き上げられるステーキは、素材の旨味が凝縮された贅沢な味わいです。

夕日のもと、出来立ての温かいお料理を心ゆくまで楽しめます。

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席：前日、VIP席：3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

■料理協力

Kitchen Yocchi

地元で親しまれる淡路の洋食店“老若男女が気軽に楽しめる洋食屋さん”がコンセプト。

食の宝庫「淡路島」の素材を活かした洋食料理を提供します。

オーナーシェフ： 片岡 良仁

【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

