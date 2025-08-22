《新作》おうちでお祭り気分！？【3COINS】の「夏祭りグッズ」が超映える♡

おうちでお祭り気分を楽しみたい時は【3COINS（スリーコインズ）】へ！ 本格的なお祭りの雰囲気を満喫できそうな新作「夏祭りグッズ」は、思い出作りにもぴったり。思わず記念写真を撮りたくなるような映えアイテムが集まっていて見逃せません。今回はお食事や装飾に使える、イチオシの新作グッズをご紹介します。

シロップの色が映える透明な「かき氷カップ 5個セット」

涼を楽しみつつお祭り気分を盛り上げてくれそうなこちら。波のイラストが描かれた可愛いかき氷用のカップです。カップは透明でシロップの色が目立つ、写真映えしそうなところも魅力的。公式サイトによれば「口が広いのでトッピングしやすく、食べやすい形状」と使いやすさもバッチリのようです。5個セットでお値段は\330（税込）。

ほんのり明るさと温かみをプラス！「LED提灯ガーランド」

飾るだけで夏祭りの雰囲気をグッと底上げしてくれそうなガーランド。和の雰囲気と、提灯の丸みのあるシルエットが映える可愛らしいデザインです。ほんのり明るいライトが空間に温かみもプラスしてくれて、リラックスしながらお祭り気分が楽しめそう。提灯はコードで繋がっており、飾り付けや後片付けも手間なく行えそうです。お値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino