貢献度は“平均以下”でDFAの予測も…正念場も打率1割台の絶望的状況のド軍25億円男を米記者が嘆き「少ない成果しか出せてない」

思うように結果が出せず、苦心するコンフォート(C)Getty Images

地区優勝争い、ひいてはポストシーズン進出に向け、負けられない戦いが続く中、ドジャースではラインアップで厳しい目を向けられている選手がいる。32歳のベテラン、マイケル・コンフォートだ。

今季に1年1700万ドル（約25億円）で加入したコンフォート。デーブ・ロバーツ監督が獲得を望んだとされる中距離砲だったが、ここまでの成績はからっきし。110試合に出場して、打率.188、9本塁打、27打点（現地時間8月21日時点）と周囲の期待には応えられていない。

直近の約1か月に成績を絞っても、打率.206、1本塁打、4打点、長打率.338、OPS.628と鳴かず飛ばず。100を平均として打者が打席あたりに生み出した得点貢献度を表す指標「wRC＋」も「78」と平均以下の数値を推移している。

文字通りチームに貢献できずにいるコンフォートは、もはや足枷となっている感が否めない。その生産性の低さも相まって、地元メディアからも厳しい目を向けられている。