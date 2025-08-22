TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹­Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç¼ó¤ò»É¤µ¤ì»àË´¡¡Êì¿Æ¡Ê61¡Ë»¦³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¹ÃË¡Ê33¡Ë¤òÂáÊá¡¡µ¢Âð¤·¤¿Éã¿Æ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÈ¯¸«

»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç»Ôº´Çì¶è³§²ì¤ÎÌµ¿¦¡¦»ýÅÄ·úÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢¼«Âð¤ÇÊì¿Æ¤Î¤¹¤ß¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»ýÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸á¸å6»þÁ°¡¢µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òÈ¯¸«¡£¡ÖºÊ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢Ä¹ÃË¤Î·úÍÆµ¿¼Ô¤È¤¹¤ß¤µ¤ó¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿·úÍÆµ¿¼Ô¤ò·Ù»¡´±¤¬ÁÜº÷¤·¡¢È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£