GENKING.、美ボディ際立つ水着姿公開 ハワイ満喫ショットに「ヒップが美しい」「南国似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントのGENKING.が22日、自身のInstagramを更新。ハワイでのバカンスショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】GENKING.、美バスト際立つビキニ姿
GENKING.は「まぢ笑顔だらけのハワイ」とつづり、ハワイ旅行を報告。「大切な人との思い出が、結局いちばんの味方なんよね」と友人たちとの写真を複数投稿した。美しいビーチを背景に、水着姿で引き締まった美しいウエストやヒップを披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「ヒップが美しい」「スタイル抜群」「南国似合いすぎ」「スタイル抜群」「可愛くて綺麗」「羨ましい」「最高の思い出だね」といったコメントが寄せられている。
GENKING.は、2017年5月28日にタイで性別適合手術を受け、同年7月には戸籍上の性別を女性に変更、本名も元輝（げんき）から沙奈（さな）に変更した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
