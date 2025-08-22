すみれ、美ボディ大胆開放のビキニショット「小麦肌が素敵」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルのすみれが22日、自身のInstagramを更新。美しいボディを大胆に開放したビキニショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】すみれ、抜群スタイル輝く大胆ビキニ姿
すみれは「Left my heart in Formentera」とスペインのフォルメンテラ島への愛を英語で表現し、リゾート地での休暇を満喫している様子を公開。写真には青い空と海を背景に、プールサイドでビキニを着こなし優雅にポーズを取るすみれの姿が写されており、健康的に日焼けした肌と抜群のスタイルが印象的である。
この投稿に、ファンからは「小麦肌が素敵すぎます」「スタイル抜群で憧れます」「綺麗な景色とすみれさんが最高」「健康的で美しい」「リゾート感が羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
