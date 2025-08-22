TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ëËÇ°×¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏEU¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë°ú¤­²¼¤²¤º¡¢¸½¾õ¤Î¹â¤¤´ØÀÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢Àè·î¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¢§¥¢¥á¥ê¥«¤ÏEU¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò15%¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§°åÌôÉÊ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢ÌÚºà¤ÎÀÇÎ¨¤Ï15%¤ò¾å¸Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢27.5%¤«¤é15%¤Ø¤Î°ú¤­²¼¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë°ú¤­²¼¤²¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢ÅöÌÌ¡¢27.5%¤Î¹â¤¤ÀÇÎ¨¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

EU¤¬¥¢¥á¥ê¥«À½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇÅ±ÇÑ¤Ê¤É¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤­²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£