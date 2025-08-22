小嶋陽菜さんがプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」のドリンクスタンドが、名古屋に初上陸！『ジェイアール名古屋タカシマヤ』の開店25周年を記念して、JRゲートタワーにやってきます。2日間だけの期間限定なので、お見逃しなく！

『Her lip to Ice Cream－SUMMER CLUB－』

『Her lip to Ice Cream－SUMMER CLUB－』は、東京・六本木でも大人気を博した期間限定ショップ。初上陸となる名古屋では、8月30日（土）と31日（日）の2日間限定で登場します。

人気のため混雑が予想されるので、予約方法などをしっかりチェックしてから来場しましょう♪

●イベントの概要をチェック

【会期】

8/30(土)・31(日) 各日10:00～20:00（LO19:30）

【場所】

JRゲートタワー（名古屋市中村区名駅1-1-3）１F・イベントスペース

【事前予約】

8/23（土）12:00～29日（金）20:00

混雑緩和のため、両日とも15:00までは事前予約（先着）した人のみ入場可能となっています。

※15:00以降は当日発行の整理券を持っている人のみ入場可能

＼事前予約はこちらから／

https://www.jr-takashimaya.co.jp/event/detail/?id=31202

【当日発行整理券について】

●配布場所 各日10:00～（配布時間は状況により前後する場合あり）

●配布場所 JRゲートタワー１F イベントスペース

※整理券の配布は定員に達し次第終了

名古屋限定ドリンクに、オリジナルグッズも♪

限定のフローズンドリンクやソフトドリンクのほか、『Her lip to Ice Cream』でしか買えないオリジナルアイテムも揃います。

●左：ベリーフローズン（1杯） 860円

●右：レモンフローズン（1杯） 790円

『ジェイアール名古屋タカシマヤ限定』限定のフローズンドリンクが登場！

「ベリーフローズン」は、ラズベリーとグランベリーの酸味に、バニラアイスとホイップクリームのコクを重ねた甘酢っぱい味わい。「レモンフローズン」は、ジャスミン茶とレモンがすっきりと香ります。

●トートバッグ 各4,500円

使い勝手の良いスタイリッシュな縦長のキャンパス地トートバッグです。夏らしいストライプ３カラーと、アイスフレーバーを思わせる４カラーをラインナップ。お気に入りのチャームを取り付けられるDカン付きなのも嬉しいポイントです。

●ラッゲージタグ

Stripe（lemon、pink、mint） 各2,700円

Ice Cream（red、vanilla、pink） 各2,500円

スーツケースや旅行鞄の目印にはもちろん、お気に入りの写真を入れたパスケースやカードケースとしても使えるトラベルタグ。シグネチャーであるストライプ柄やオリジナルロゴが目を惹きます。

●キーチャーム 各1,500円

アイスクリームやリップ型など、愛らしいデザインのメタルキーホルダー。エボキシ加工で滑らかでツヤのある仕上がりです。

※画像はすべてイメージ

※価格はすべて税込表記

※品数に限りがあるため、売り切れの場合あり

待望の名古屋初上陸となる『Her lip to Ice Cream－SUMMER CLUB－』で、スペシャルな夏のひとときを楽しみませんか？まずは、HPでイベントの詳細をチェックしてみて。

イベント名：Her lip to Ice Cream －SUMMER CLUB－

開催場所：JRゲートタワー（名古屋市中村区名駅1-1-3）１F・イベントスペース

開催期間：8/30(土)・31(日)

開催時間：10:00～20:00（LO19:30）

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/fashion/women/250818-herlipto-icecream.html