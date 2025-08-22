コク深く濃厚なタレと、鮮度抜群の牛肉が織りなす味わい！炭火焼肉みさも「ユッケビビンバ」

2024年の創業以来、名物の“極上生タン”で一躍人気店となった「炭火焼肉みさも」から新看板メニュー「ユッケビビンバ」が登場！

炭火焼肉みさも「ユッケビビンバ」

所在地 ： 石川県金沢市片町1-9-15

営業時間： 17:00〜23:00 (料理L.O.22:30 ドリンクL.O.22:30)

定休日 ： 日曜定休

TEL ： 076-256-5882

席数 ： 40席

「炭火焼肉みさも」から、新看板メニュー「ユッケビビンバ」が登場しました。

「和牛ユッケ」に、自慢の特製ソースと卵黄を絡めた極上の一杯。

コク深く濃厚なタレと、鮮度抜群の牛肉が織りなす味わいは、一度食べればやみつきに。

鮮やかな赤身、艶やかな卵黄、瑞々しいサンチュが織り成す彩りは、見た目にも美しく、食欲をさらにかき立てます。

新登場のユッケビビンバはもちろん、みさもの代名詞「極上生タン」や「土鍋ご飯」も必食の逸品。

一度も冷凍せず仕入れから提供まで徹底管理された生タンは、口の中でとろける柔らかさから“飲める牛タン”とも称され、タンの概念を覆します。

圧倒的 生タン

さらに、海鮮メニューも自慢です。

中でもグループ店舗名物「土鍋ご飯」は、お肉と海鮮の贅沢な競演。

土鍋でふっくら炊き上げた香り高いご飯に、自慢のイチボと厳選イクラをたっぷりのせた「イチボとイクラの土鍋ご飯」は、一口食べれば自然と笑顔になること間違いなし。

自慢の土鍋ご飯

このほか、ハラミをはじめとした肉メニューから、「昆布水冷麺」や事前予約限定の「ランイチ串」など、厳選メニューを多数用意。

一口目から〆まで、満足度の高いひとときを楽しめます。

【事前予約限定商品】ランイチ卵黄串

【金澤冷麺】ネギ塩昆布水冷麺

メインから〆まで自慢のラインナップ

