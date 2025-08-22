¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ºÇ¿·¤ÎÃæ´Ö½ç°Ì¤ò°ìÉôÈ¯É½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ2¿Í¤¬½ç°Ì²¼¹ß¡¦¥Ü¡¼¥À¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡Û8·î21Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë3¼¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Ãæ´Ö½ç°Ì¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼24°Ì¤ÎÎý½¬À¸
Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿48¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤K-POP³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¶¥¤¦¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È2¥¹¥¿¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÁÏºî¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢3¼¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¡ÊÆ±ÆüÀµ¸á»þÅÀ¡Ë¤â°ìÉôÌÀ¤é¤«¤Ë¡£14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1¼¡À¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ¤Î8°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥µ¥È¤Ï½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢7°Ì¤À¤Ã¤¿¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¤¬9°Ì¡¢6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤¬10°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È2¥¹¥¿¡¼Á´°÷¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24°Ì¤Þ¤Ç¤¬¼¡²óÀ¸Â¸¼Ô¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î24°Ì¤Ë¤Ï47°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢°ìÉôÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½ç°Ì¡£
¡ãÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô½ç°Ì¡ä
8°Ì¡§¥Þ¥µ¥È
9°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö
24°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó
25°Ì¡§¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼
26°Ì¡§¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó
27°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó
47°Ì¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥ç
48°Ì¡§¥¥à¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
