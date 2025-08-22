■MLB ロッキーズ 5−9 ドジャース（日本時間22日、クアーズ・フィールド）

前日、投打二刀流で出場したドジャース・大谷翔平（31）は予定されていた通りこの日は欠場となったが、チームは12安打9得点で快勝。リーグ西地区のライバル・パドレスとゲーム差1の首位をキープし、明日23日から敵地サンディエゴでの直接対決に臨む。

大谷は4月19、20日のレンジャーズ戦で、真美子夫人の出産に立ち会うため、“父親リスト入り”で欠場していたが、休養による欠場は今季初。

右脚太ももに打球が直撃した影響が心配される中、ロバーツ監督（53）によると明日から戦列に復帰の予定だという。試合前の会見では「多分まだ痛みはあると思うけど、明日のラインナップには入るはずだ。レントゲン検査はしてない」と取材陣に話した。

この日の試合は大谷がベンチで戦況を見守る中、打線はF.フリーマン（35）の先制2ランを放つと、前半は毎回得点を重ねてリード。下位打線も奮闘し、新人のA.フリーランド（23）が三塁打を含む3安打の活躍。大谷に代わって指名打者に入ったW.スミス（30）も終盤にタイムリーを放つなど、勝利に貢献した。

先発のベテラン左腕C.カーショー（37）は、打線の援護を受ける中、5回⅔を投げ、3失点の粘投。山本由伸（27）の10勝に続くチーム2位の8勝目（2敗）を手にした。

今シーズンは128試合を終えて残り34試合。優勝争いも激しさを増し、明日から対戦する地区2位パドレスとは、公式戦では最後の3連戦となる。ドジャースの先発は、23日がB.スネル（32）、24日はT.グラスノー（31）、25日に山本由伸と発表され、首位攻防戦の投手戦にも期待が高まる。

パドレスのカード初戦の先発はダルビッシュ有（39）で、今月18日の同戦でも登板したばかり。前回大谷との今季初対戦では、第1打席は大谷がライトへのヒット、第2打席ではレフトへの大飛球も左飛に打ち取った。前回の直接対決ではドジャースがカード3連勝を飾り、敵地でもプレーオフさながらの激しい戦いになりそうだ。



リーグ本塁打王争いは、この日試合がなかったフィリーズのK.シュワーバー（32）が45本塁打で一歩リード。大谷は20日に6試合ぶりの44号を放ち、1本差で追う。