ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¡²áµî¤ÎÎø¿Í¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¯Á³¡¡ÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢²áµî¤ÎÎø¿Í¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥µ¥Ð½÷»Ò¤òÅ°Äì¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈÖÁÈ¤Ï¿Ê¹Ô¡£ÏÃÂê¤ÏÎø¿Í¤ÎÉâµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅÚ²°¤Ï¡Ö¡ÊÉâµ¤¤ò¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡££²²ó¤Û¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Í·¤ÓÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢¡ÊÈà¤Î¡Ë·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤È¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¡¢Î»²ò¡Ù¤È¡£¡Ø¤½¤Î»Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ù¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÈà»á¤ËÅÅÏÃ¤µ¤»¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤ÆÉâµ¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Á¥ó¤È»ä¤¬´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¯¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê£²ÅÙ¤È¤³¤Ã¤Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÂçÊÑ¤ÊÃË¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ù¤È¥¬¥Á¥ã¥ó¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶ÃÃ²¤ÎÉ½¾ð¡££Í£Ã¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¬¤¯Á³¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤é¤¤¤¤ÅÙ¶»¤·¤Æ¤ë¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥±¥ó¥«¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¤¢¤²¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ®µ·¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£