カンファレンスリーグ・プレイオフの第1戦を1-0と制したクリスタル・パレス。試合後の記者会見で、オリバー・グラスナー監督は移籍する選手たちについて語っている。



「本当に、本当に遅すぎる。適切な後任を見つけるのにあと10日しかない。今日ピッチに立つことができる選手は17名だった。アカデミー出身の選手が1名、すでにクラブを退団するよう伝えている選手が2名いる」



「もしマークが移籍してフレデリクスタ戦でプレイできなくなったら、大きな問題になるのは明らかだ。それは明白だ。誰も登録できないのだから。だから私としては、彼には残ってもらわなければならない。今日はジェフ・レルマをバックで起用した。彼はミッドフィールダーだ。今のところセンターバックの選手はいない。もしマークが退団したら、以前センターバックをやっていた私がプレイしてみるよ。良い選択肢になるかもしれない。検討する」





グラスナー監督は冗談混じりに語ったが、やはり噂されるリヴァプール移籍が目前なのは事実のようだ。クラブ会長のスティーブ・パリッシュ氏も、次のように語った。「マークが契約にサインしたいなら、彼は残ることができる。難しい状況だ。ヨーロッパ（のコンペティション）では、プレミアリーグよりも財政規則がはるかに厳しいのだ。選手がフリーで退団するのは理想的ではない。今後11日間で検討する必要がある」グラスナー監督はエゼについても「彼はもうクラブでプレイしないと思う」と移籍を認める発言をしている。現在、昨季から数えて11戦無敗となっているパレスだが、主力２人を失うことになれば、シーズンスタートは厳しいものになると言わざるをえない。