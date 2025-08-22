ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が22日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「1人前170円でできちゃう“悪魔のスタミナ炒め”♪コリ旨砂肝×ニラダレで無限ループ」と題した動画を公開した。

【動画】1人前170円！夏バテにも最高な「悪魔のスタミナ炒め」レシピ

　概要欄では「今回は夏バテでもご飯が進みまくる「スタミナ砂肝焼き」です。あっもちろんお酒との相性も抜群です！ニラダレは何にでもアレンジが効きますのでぜひお試しください♪」との文言とともに、レシピも披露。

　約17分で完成するということなどもあり、ファンからは「簡単でほんま美味しそう砂肝好きには堪らん一品です」「ほんとに夏バテに最高ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。