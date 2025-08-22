ロバート馬場、1人前170円「悪魔のスタミナ炒め」レシピ公開 ファン歓喜「夏バテに最高」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が22日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「1人前170円でできちゃう“悪魔のスタミナ炒め”♪コリ旨砂肝×ニラダレで無限ループ」と題した動画を公開した。
【動画】1人前170円！夏バテにも最高な「悪魔のスタミナ炒め」レシピ
概要欄では「今回は夏バテでもご飯が進みまくる「スタミナ砂肝焼き」です。あっもちろんお酒との相性も抜群です！ニラダレは何にでもアレンジが効きますのでぜひお試しください♪」との文言とともに、レシピも披露。
約17分で完成するということなどもあり、ファンからは「簡単でほんま美味しそう砂肝好きには堪らん一品です」「ほんとに夏バテに最高ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
