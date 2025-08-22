2週間前に突然延期を発表…伝説的なK-POPアイドルグループ「H.O.T.」がヘッドライナーを務める大型フェス【全文】

K-POP第1世代の象徴ともいえるアイドルグループ「H.O.T.」がヘッドライナーを務めることで話題となった「2025 HANTEO MUSIC FESTIVAL」が、公演を約2週間前にして延期となった。

【写真】一日で2人の女性と熱愛説出たH.O.T.メンバー

8月22日、「2025 HANTEO MUSIC FESTIVAL」を主催するHANTEOグローバルは公式立場を発表し、「公演日程の変更により、これまでお待ちいただいたすべての皆様にご不便とご失望をおかけした点、心より謝罪する」と伝えた。

同フェスティバルは当初、9月6日と7日にソウルワールドカップ競技場で開催される予定だった。しかし、「観客の皆様とアーティストが近くで呼吸を合わせて楽しむには構造的な限界があり、期待どおりの没入感を保証するのは難しいという点を確認した」ことで、会場を変更するというのだ。

HANTEOグローバルは「変更された公演日程と場所は、できるだけ早く公式チャンネルを通じてご案内する予定で、日程変更に伴う払い戻しおよび予約変更手続きについても、別途詳細にお知らせする」と述べた。

（画像提供＝HANTEOグローバル）「2025 HANTEO MUSIC FESTIVAL」

そして「日程変更により、一部の出演者は変更される可能性がありますが、ヘッドライナーであるH.O.T.は変わらず出演する予定」と付け加えた。

東方神起や少女時代、aespaなど数々の人気グループを輩出してきたSMエンターテインメントが最初に出したアイドルグループであるH.O.T.は、今回のフェスティバルを通じて、実に6年ぶりに完全体でのステージを披露する予定だった。

（写真提供＝HANTEOグローバル）H.O.T.

特に公演2日目（9月7日）は、H.O.T.のデビュー29周年にあたり、その意味をさらに深めていた。

HANTEOグローバルの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。「2025 HANTEO MUSIC FESTIVAL」を主催するHANTEOグローバルです。

まず、公演日程の変更により、これまでお待ちいただいたすべての皆様にご不便とご失望をおかけした点、心より謝罪いたします。

当初、本フェスティバルは9月6日と7日、ソウルワールドカップ競技場で開催される予定でした。しかし、ステージシミュレーションおよび現場点検の過程で、観客の皆様とアーティストが近くで呼吸を合わせて楽しむには構造的な限界があり、期待どおりの没入感を保証するのは難しいという点を確認しました。

事前に公演の特性にふさわしいコンディションかどうかを細かく検討できず、お待ちいただいた皆様にご心配をおかけした点について、重ねて謝罪申し上げます。

これにより、フェスティバルという特性にふさわしい場所で観客の皆様が快適に楽しめる形で準備しようという方向で意見をまとめました。変更された公演日程と場所は、できるだけ早く公式チャンネルを通じてご案内する予定で、日程変更に伴う払い戻しおよび予約変更手続きについても、別途詳細にお知らせいたします。

日程変更により、一部の出演者は変更される可能性がありますが、ヘッドライナーであるH.O.T.は変わらず出演する予定です。

当社は今回の件を重く受け止め、ファンの皆様の信頼にお応えできるよう最善を尽くしてまいります。最後までお待ちいただいたお気持ちを忘れず、皆様が共感し楽しめる公演を準備してお目にかかります。ありがとうございます。

あわせて、「HANTEO MUSIC FESTIVAL」の広報のために予定されていたH.O.T.のJTBC『ニュースルーム』出演も延期されたことをお知らせいたします。