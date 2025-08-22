ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉÔ¹¬¤ÊÌò¡É¡Ö¼ö¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×º£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¤ÈÌò¼Ô¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÏÌò¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÉáÃÊ°Õ³°¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤Í¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤È¤«¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Í¤È¤«µÕ¥®¥ã¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ì¤¤Êý¥¤¥ä¡Á¤È¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂª¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡£»ä¤âÉÔ¹¬¤ÊÌò¤È¤«¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢TBS¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¹¬¤ÊÌò¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄç»Ò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼ö¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£Èá¤·¤¤±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤éº¨¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤«¤é·ì¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Û¥é¡¼±ÇÁüºîÉÊ¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»³Â¼Äç»Ò¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº£ÅÄ¤¬¡Ö°æ¸Í¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¤¢¤ì¤â¡©¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡©¥ä¥Ð¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö²¶¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤«¤Ê¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ç¡£ÉÝ¤¹¤®¤ÆÁáÁ÷¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°æ¸Í¤«¤é½Ð¤ë¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£