お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が22日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。日本マクドナルドのおもちゃ付きメニュー「ハッピーセット」が転売目的で大量購入されたり、食品廃棄が頻発した問題で消費者庁から改善要望があったことに、「やっと動いたという感じですね」と対応の遅さを指摘した。

ハッピーセットをめぐっては、今月9日から販売が始まったセットで、人気トレーディングカードゲーム、ポケモンカードが2枚ついた。マクドナルドは1人5セットの制限を設けて11日まで販売するとしていたが、求める人が殺到して初日で配布終了と発表した。転売目的のカードだけが抜き取られ、高値でフリマサイトに出品されたうえ、フライドポテトやハンバーガーは食べられることなく、購入した店舗の脇や道端などに大量廃棄されるという光景も目立った。

事態を重くみた消費者庁は、販売方法の改善を要望した。同庁が食品ロス削減の観点から企業に改善を要望するのは初めて。

山里は「もらえなかった子どもたちが悲しい顔をしている。楽しみにしていた人たちの夢とか奪ってしまう。やっと動いたという感じですね。今まで野放しになっていることが多すぎた。いい方法とかありそうですけど。食べたら交換してもらうとか。何かしら行動を起こさないとダメです」と訴えていた。