È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¡¢´Ú¹ñÂç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀÇî»Î¹æ¤ò¼øÍ¿¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸¤­¤¿ÎÉ¿´¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¾Ò²ð

´Ú¹ñ¤ÎËôÀÐ¡Ê¥¦¥½¥¯¡ËÂç³Ø¤Ï8·î21Æü¡¢È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤ËÌ¾ÍÀ·Ð±Ä³ØÇî»Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£
³Ø»Î¹æ¼øÍ¿¼°¤ÏÁ´½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Ê¸²½´Û2³¬¤Î¥¢¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍËôÀÐ³Ø±à¤Î¥½¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥óÍý»öÄ¹¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Î¥¸¥å¥óÁíÄ¹¡¢È·»³¸µ¼óÁê¡¢¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥è¥óÁ´ËÌ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Ö¥¯¡ËÆÃÊÌ¼«¼£Æ»ÃÎ»ö¡¢¥æ¡¦¥Ò¥Æ´°½£¡Ê¥ï¥ó¥¸¥å¡Ë·´¼é¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥¸¥ç¥óÁ´ËÌÆüÊó¼ÒÄ¹·óÁ´ËÌ°¦¶¿ËÜÉôÁíºÛ¡¢¥¤¡¦¥®¥å¥Æ¥¯Á´ËÌ¥Æ¥¯¥Î¥Ñ¡¼¥¯±¡Ä¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥à¥Ò¥ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²ñÄ¹¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥¬¥×´°½£·´µÄ°÷¤éÌó300¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ï¥½¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥óÍý»öÄ¹¤Î´¿·Þ¤Î¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¤¡¦¥Û¥¸¥ç¥óÂç³Ø±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¸ùÀÓ¾Ò²ð¡¢Çî»Î³Ø°Ì¼øÍ¿¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Î¥¸¥å¥óÁíÄ¹¡¢¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥è¥óÃÎ»ö¡¢¥æ¡¦¥Ò¥Æ·´¼é¤¬½ç¤Ë½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Î¥¦¡¦¥¦¥©¥ó¥·¥¯µÄÄ¹¤Ë¤è¤ë½Ë²ì±ÇÁü¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂè93ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸¤¤¿ÎÉ¿´¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ·»³¸µ¼óÁê¤Ï1986Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡£Ì±¼çÅÞ·ëÀ®¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÂåÉ½¤ä´´»öÄ¹¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯ÅÞ±¿±Ä¤ä¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ÎÎ©°Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼óÁêºßÇ¤Ãæ¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤äÁÈ¿¥±¿±Ä¡¢À¯ºö·èÄê¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä³ØÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñÀ¯²ÝÂê¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±ÂÎ¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢·Ð±Ä¡¦³°¸ò¡¦·ÐºÑ¡¦¿ÍÊ¸¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¥â¥Ç¥ë¤òÄó¾§¡£ÆüËÜ¡¦¥í¥·¥¢¶¨²ñ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤ä¥¢¥¸¥¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¶ä¹Ô¡ÊAIIB¡Ë¤Î¹ñºÝ»ðÌä°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤È·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥½¡¦¥Á¥ã¥ó¥Õ¥óÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤À¡£º£²ó¤Î¼øÍ¿¤¬Æü´Ú´Ø·¸¤ÎÏÂ²ò¤È¶¨ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤È¿ÍÎà¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»É¸¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È´¿·Þ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Î¥¸¥å¥óÁíÄ¹¤Ï¡ÖËÜ³Ø¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤È¿ÍÎà¶¦±É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÀº¿À¤ò¾Î¤¨¡¢¤½¤ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È·»³¸µ¼óÁê¤Ï¸Ø¤ë¤Ù¤¡ØËôÀÐ¤ÎÆ±Áë¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÂç¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¿Í¡¹¤ÈÏ¢·ë¤·¡¢½ý¤òÌþ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
È·»³¸µ¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¶¨ÎÏ¡¢¶¦À¸¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£º£¸å¤âÍ§°¦¤ÎÀº¿À¤òÁÃ¤Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼øÍ¿¼°¤Î¸å¤Ë¤ÏÈ·»³¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þÅªÈ¯Å¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
