人気コスプレイヤー・えなこが21日放送の文化放送「えなこの○○ラジオ」（木曜深夜3・30）で、自身のトーク内容を“反省”する場面があった。

番組では“初心者”を自認するリスナーから寄せられた、番組内での専門用語が分かりにくいというメールを紹介。「ハルヒ」を「ハルキ」と聞き間違えたというエピソードだったが、番組アシスタントのタレント・青木佑磨は「僕らが不親切でした」と反省。えなこも「すいませ〜ん」と“謝罪”した。

とはいえ「“ハルヒ”って言っちゃうもんな〜」という青木に、えなこは「我々オタクの中では、涼宮ハルヒの憂鬱、通称ハルヒはもう、“ハルヒ”で略して分かるっていう共通認識がある」と解説した。

これに青木も「タモリってだけ言う。本名・森田一義の…って言わない。それぐらいハルヒをメジャーなものだと思い過ぎてた」と振り返ると、えなこは「なるほど〜！」と納得。「そっかじゃあ、コミケの話も今まで散々してきましたけど、“えっ？てかコミケって何？”みたいな人も中にはたくさんいながら、よく分からないけど聞いてくれてるんだなって」と想像した。

さらに青木は「たしかに我々ひと言も、同人誌頒布会って言ってない」と告白。「夏と冬に行われるコミックマーケットという…」と続けると、えなこは「場所は東京ビッグサイト」と補足。青木は「昔は幕張メッセだったこともあるんですけど、入場料とかはいらなくて、カタログを買うっていう文化が昔ございましたね。調べてください」と勧めた。

そして「気を付けていきましょう、われわれオタクはこれぐらい知ってるだろうってしゃべりがちなところがある」と改めて反省。えなこも「勉強になりました」と語っていた。