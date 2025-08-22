ソラシドエアは、予約・搭乗方法を2026年5月19日搭乗分から変更する。

同日施行する国内旅客運送約款の改定に合わせたもの。変更に伴い、2026年5月18日以前搭乗分の航空券を5月19日以降に変更することはできない。

オープンチケットの取り扱いを終了する。子どもの運賃区分を変更し、幼児が0歳〜1歳（現行0歳〜2歳）、小児が2歳〜11歳（同3歳〜11歳）とする。確認番号の取り扱いを終了し、予約確認には、eチケットお客様控に記載される予約番号（英数字6桁）や航空券番号（数字13桁）を参照する必要がある。現行では予約時に搭乗者の氏名をカタカナで入力しているが、同日以降はヘボン式ローマ字もしくはアルファベットで入力する必要がある。

受託手荷物について、現在は3辺の合計が203センチ以内の荷物を合計20キロまで個数制限なく預け入れることができる。同日以降は1個あたり23キロ以内かつ3辺の合計が158センチ以内の荷物を最大2個まで無料で預けることができる。追加料金を払うことで、1個あたり45キロ以内かつ3辺の合計が292センチ以内の荷物を100キロまで預けることができる。

このほか、搭乗手続きの方法や空港での各種サービス・手続き内容が一部変更となる。詳細は後日公表するとしている。