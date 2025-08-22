X（旧Twitter）で話題になっているのは、喧嘩のしすぎで雷を落とされてしまった兄弟犬たちのお姿。まるで人間の子どものような反応をとらえた光景は記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@gabu0323』に投稿されたのは、フレンチブルドッグ「がぶ」くんとキャバリア「ぱっち」くんのお姿。

どうやらいつもの兄弟喧嘩がエスカレートしてしまい、とうとう飼い主さんに雷を落とされてしまったのだといいます。

まるで『人間の子どものような反応』が話題

お行儀よく座り、飼い主さんのお話をしっかりと聞いているように見えるものの…その表情はあまりにも不服そうなものだったのだとか。

『おれは悪くないのに…』『にいちゃんのせいで怒られた…』なんてセリフが聞こえてきそうなその光景は、まるで小さな人間の兄弟のよう。

生後4ヵ月のぱっちくんがわんぱく盛りで、お兄ちゃんのことが大好きということもあり、日々ちょっとした小競り合いが頻発しているといいますが、それもまた兄弟の絆を深めるために必要…なのかもしれませんね。

がぶくんとぱっちくんの微笑ましいお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「良い表情すぎますｗｗ」「お互いがお互い内心は"悪いのはあっちだし…"って思ってそうなところもまた良いです」「二人ともすごくムッとしてる」「なんで俺が…感が良い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常

たくさん喧嘩をしながらも、一緒にご飯を食べたりおもちゃで遊んだり、飼い主さんに甘えたり。兄弟としての絆を深めながら、1日1日大切に過ごされているというがぶくんとぱっちくん。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす仲良し兄弟の日常は、日々多くの人々にフレブル、キャバリアの魅力や癒やし、そして笑顔を発信し続けています。

