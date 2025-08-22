ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¶µÍ¡¤¬Åð»£¤·¤¿»ö·ï¡¡Á°Ç¤¹»¤«¤é¤â½½¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¤ÎÄÌµ¤¸ý¤Ê¤É¤«¤é¡Ä¸©¶µ°Ñ
ÆÊÌÚ¸©¤Î¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬³Ø¹»Æâ¤Î¹¹°á¼¼¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÁ°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤â¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤«¤é½½¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤¬¡¢³Ø¹»Æâ¤Î¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤¬ÃåÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æº£·î13Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤¬¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Î©¹â¹»¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Î¹â¹»¤ÎÁ°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Ç¤â½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¤ÎÄÌµ¤¸ý¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾®·¿¥«¥á¥é½½¿ôÂæ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤â¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£