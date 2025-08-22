赤塚不二夫、ミッキー・カーチス、浅丘ルリ子……それぞれの戦争体験とは？　「外地からの帰国者たち」の生活

小説『火垂るの墓』、『麻雀放浪記』、映画『ゴジラ』、『仁義なき戦い』、漫画『アンパンマン』……今日まで愛されるコンテンツに、作者の戦争体験が投影された作品は少なくない。戦後の文学、映画、漫画などのサブカルチャーの担い手の多くは、終戦時に幼児であった人間も含めて、何らかの形で戦争を経験していた。ある者は戦場に行き、またある者は家族と死に別れ、またある者は外地で終戦を迎えて苦難の末に帰国した……。そこには、同じ戦争体験といっても、千差万別のドラマがあった。

終戦から80年を迎える2025年8月、リアルサウンド ブックではライター・佐藤賢二による短期集中連載「戦後サブカルチャー偉人たちの1945年」を掲載する。第四回は「外地からの帰国者たち」と題して、赤塚不二夫、ミッキー・カーチス、浅丘ルリ子の戦争体験を振り返る。

■赤塚不二夫：「なるようになるさ」という故郷喪失者

赤塚不二夫（本名・赤塚藤雄）／漫画家・1935年9月14日～2008年8月2日・1945年の年齢（満年齢）：9歳・1945年当時いた場所：満洲帝国 奉天市鉄西区（現在の中華人民共和国瀋陽市）

「残留孤児にならなかったのは、たまたま幸運だっただけだ」。赤塚不二夫の自叙伝『これでいいのだ』（文藝春秋）にはこう記されている。

赤塚の父である藤七は、憲兵として1931年に満洲に渡り、のちに治安維持と現地住民の宣撫を任務とする特務警察官となり、現地で結婚した寺東りよとの間に三男三女を授かる。その長男が赤塚不二夫だ。生地は北京にほど近い古北口だが、父の仕事のため、日本が支配する満洲帝国の各地を転々とした。

藤七は、日本と敵対する八路軍（中国共産党軍）から二千円相当の賞金を懸けられていた。このため、赤塚家には敵の襲撃を受けた際に自決するための手榴弾とピストルがあったという。もっとも、藤七は、現地の中国人を差別せず、食料などの物資を惜しみなく分け与えていたので、終戦時に多くの中国人が日本人への報復と暴行に走るなかでも、赤塚家はそれらの被害を受けなかった。

1944年に藤七は奉天（現在の瀋陽市）の消防署長となる。部下の多くは中国人で、幼児期の赤塚は中国人の子供らと入り混じって遊んだ。赤塚が寄稿した『ボクの満州 漫画家たちの敗戦体験』（亜紀書房）によれば、1945年8月、日本の敗戦が判明したとき、日本人の子供が中国人の子供に頭を下げてお辞儀することを要求されたが、その直後にはお互いそれまでと同じような態度で遊んでいたという。

ほどなく、藤七は満洲に侵攻してきたソ連軍に捕縛され、4年間に渡りシベリアに抑留された。残された妻りよは、まだ幼い子供らを連れて奉天を脱出する、奉天駅では多くの中国人が日本人に子供を引き取ろうと声をかけていた、冒頭の赤塚の言葉は、それを踏まえたものだ。りよと子供らは、苦難の末に渤海に面した葫芦島にたどり着いて帰国船に乗り、1946年6月に長崎県の佐世保港に上陸した。だが、まだ赤ん坊だった末娘は、りよが栄養失調だったため母乳を与えられず、船上で死去してしまう。前述の『ボクの満州 漫画家たちの敗戦体験』で赤塚は、幼くして死んだ妹のことを「終戦直後の何もない時代、親孝行したんだな」と語っている。

『おそ松くん』『もーれつア太郎』ほか、赤塚のギャグ漫画ではたびたび、奇妙な闖入者が平然と家庭内に入り込み、平穏な日常を破壊する。現代文化史研究者の山本昭宏は、『ユリイカ 2016年11月増刊号 総特集赤塚不二夫』（青土社）のなかで、こうした描写の源流として、満洲で暮らしていた少年期の赤塚の家には、たびたび父の仕事関係の人間が深夜に訪れることもあり、終戦直後にはソ連兵が公然と日本人の家に乱入してきた記憶が反映されていたのではないかと分析している。

満州で生まれ育った赤塚にとって、引き揚げ後の日本の風景はすべて初めて見る物だった。広大な満洲に敷設された満鉄（南満州鉄道）は、日本国内よりレール幅の広い標準軌の車両を採用していたので、日本の列車を小さく感じたという。

後年に赤塚が設立したフジオプロ出身の漫画家は、赤塚と同じく中国・満洲からの引き揚げ者が多かった。『ダメおやじ』の古谷三敏は奉天に生まれ、『釣りバカ日誌』の北見けんいちは満洲帝国の首都・新京（現在の長春市）に生まれた、『総務部総務課山口六平太』の高井研一郎は少年期を上海租界で過ごしている。これらはまったくの偶然ながら、同じ引き揚げ経験者として赤塚を含めて彼らの仲間意識は強い。

同じく漫画家のちばてつやも、少年期を奉天で過ごし、赤塚の家のすぐ近所に住んでいたという。もっとも、両人がその事実を知ったのは、1980年代に漫画家仲間で旧満州を訪問したときだった。赤塚らが故郷への再訪に30年以上もの歳月を要したのは、戦後、1970年代まで日本と中国の国交が断絶していたためだ。

赤塚によれば、満洲帰りの人間は自由業の従事者が多く、「どうでもいいや」「なるようになるさ」という考え方があるという。この精神と、赤塚個人の生来の楽天性が組み合わさったものが、『天才バカボン』でのバカボンのパパの決め台詞となっている「これでいいのだ」という達観だったのだろうか。

■ミッキー・カーチス：日本占領下の国際都市で育ったコスモポリタン

ミッキー・カーチス（本名・マイケル・ブライアン・カーチス）／歌手・音楽プロデューサー・落語家・1938年7月23日～・1945年の年齢（満年齢）：7歳・1945年当時いた場所：中華民国 上海市

「顔が非国民だと言われても、困ってしまう」--ミッキー・カーチスは、自伝の『おれと戦争と音楽と』（亜紀書房）で、戦時下を振り返ってこう述べる。

日本のロック黎明期の立役者にして、矢沢永吉が属した「キャロル」のプロデューサー、岡本喜八監督の『独立愚連隊』、岩井俊二監督の『スワロウテイル』ほかの映画出演でも知られるミッキーは、「国籍上は日本人」ながら、見た目はそう思われなかった。父のバーナード三浦は通訳ガイドを務める日本人の父と留学先で出会ったイギリス女性の間に生まれ、母の百合子（リリー）はイギリスの商人と日本の華族令嬢の間に生まれた。ゆえに、両親も当人も、半分日本人で半分イギリス人だ。

生地は東京市赤坂区（現在の港区）だが、生後すぐに兵庫県神戸市の父方の祖父の家に預けられ、4歳のとき父母、姉とともに中華民国の上海市に移る。大東亜戦争（太平洋戦争）の開戦直後で、敵国の血を引いているため日本に居づらかったことが理由のようだが、ミッキーは父が上海でのスパイ活動を命じられていたとの推測を記している。上海には19世紀から西洋諸国による外国人居留地の租界が築かれ、1941年12月には日本軍の占領統治下に置かれるが、引き続き多くの欧米人が居住し、在留邦人の間では比較的に日本国内より自由な雰囲気があった。深作欣二監督の映画『上海バンスキング』（1984年）には、その一端をうかがい見ることができる。

戦時下の1944年、在留邦人の子供らが通う国民学校に入学するが、冒頭に触れたように「顔が非国民」という理不尽な理由でいじめられる。当時の子供の間では、敵国の指導者をネタにして「チャーチルチルチル首が散る」「ルーズベルトのベルトがユルむ」といった戯れ歌が流行していたが、自伝では「もうちょっとシャレた言い方はないのか」とツッコミを入れている。後年、立川談志に入門して落語家のミッキー亭カーチスを名乗っただけあって、ギャグセンスにはきびしい。

学校では孤立したが、母の百合子の気質のおかげで、家庭内の雰囲気は明るかった。百合子は開明的な女性で、イギリスに留学後、映画雑誌『スタア』の編集に関わった経験を持つ。普段から日本の敗北を予見し、特攻隊に志願した若者を説得して志願をやめさせたこともあるという。上海も連合軍の空襲を受けたが、あるとき、家内で飼っていたアヒルやウサギや猫が百合子のベッドの上に集まり、「私はノアの方舟じゃないのよ」と怒った直後に警戒警報が鳴りだした。不思議な話だが、同様の事態が何度かあり、動物たちは空襲を事前に予知して百合子に助けを求めていたようだ。

やがて、1945年8月の終戦を迎える。上海の埠頭に掲げられていた多数の日の丸は降ろされて、連合軍の旗に代わった。直後に家内の金属製品がドアノブに至るまですべてなくなり、雇っていた中国人の使用人が一斉に姿を消した。どうやら金目の物を持ち逃げしたしたらしい--だが、暴力的な略奪は受けなかったともいえる。

日本への帰国は家長の男性がいる世帯が優先されたが、このとき父のバーナードは母とは別の女性とくっついて姿を消していた。そこで母の友人のチャーリーというイギリス系の男性の助けを借り、偽装家族となって、どうにか帰国船に乗る。

日本に上陸後、幼いミッキーは日本人が農作業している姿を見て驚く。上海は大都市で、しかも肉体労働に従事していたのは現地住民の中国人だけだったからだ。帰国当初は住む場所に困ったが、東京都内で世田谷区千歳烏山に住む歌舞伎役者の屋敷に無料で間借りさせてもらう。当時、大きな邸宅は次々と占領軍に接収されたが、外見上だけでも西洋人が住んでいる家なら接収を逃れられるといわれていたのが理由だ。

その後、和光学園で中学生時代にギターを覚え、米軍基地での慰問演奏などを経て、ロカビリー歌手としてデビュー。1960年代にはバンドのミッキーカーチス＆サムライとして、香港、タイ、イギリスやフランスでも人気を博した。自伝の末尾でミッキーは「ロカビリー自体が大きな戦争を超えたことで生まれた解放の音楽」だと記す。戦時中は外見だけで非国民扱いされた少年は、戦後、音楽によって救われたのだ。

■浅丘ルリ子：スター女優への道の原点は南国の収容所

浅丘ルリ子（本名・浅井信子）／女優・1940年7月2日～・1945年の年齢（満年齢）：5歳・1945年当時いた場所：タイ バンコク市

浅丘ルリ子の自伝『私は女優』（日本経済新聞出版社）には、興味深い記述がある。幼児期の曖昧な記憶ながら、時の首相であった東條英機から頭をなでてもらったというのだ。彼女の記憶が正確ならば、1943年、場所はタイでのことだ。

海外からの引き揚げ経験者の中でも、浅丘は少しめずらしい経歴の持ち主といえる。生地は満洲帝国の新京（現在の中華人民共和国長春市）で、父親の浅井源治郎は大蔵省の官僚を経て、満洲帝国経済部大臣・韓雲階の秘書官を務めていた。源治郎はやなせたかしの父の柳瀬清と同じく、上海の東亜同文書院（日本と清国・中華民国の交流を目的に設立された学校）の卒業者だ、白人国家に対抗してアジア人の連帯を唱えるアジア主義を掲げた同校は、多くの外交関係者を輩出している。

浅丘の一家は、1943年春に新京からタイのバンコクに移る。東南アジア諸国の中でタイは唯一、戦前から独立を維持しており、大東亜戦争（太平洋戦争）が勃発して以降、日本と協調する枢軸国の一員となっていた。もっとも、一方では日本に対する抵抗運動も存在し、源治郎はタイで発行されていた中国語新聞の『中原報』を通じて、現地の華僑による抗日活動を抑え込む工作に関与していたようだ。

同じ1943年11月には東京で「大東亜会議」が開催される。日本を中心に、タイ、満洲帝国、中華民国南京政府（汪兆銘政権）、イギリスからの独立を唱えるインド国民軍ほか、日本の支配下、あるいは日本と同盟関係にあるアジア各国の代表者による首脳会議だ。この準備として、東條英機は5～7月にタイを含めた東南アジア各国を歴訪しており、冒頭の浅丘の記憶はどうやらその時のものらしい。

タイでの浅丘の生活は異国情緒に満ちたものだった。家は二階建ての白い洋館で、庭にはヤシやバナナが生い茂り、色とりどりの花が咲いていた。満月の夜には祭りが行われ、庭先を大量のフルーツで飾り、民族衣装に身を包んだダンサーや楽団が、エキゾチックな舞踊や音楽を次々と披露するのをうっとりと眺めたという。

南国の穏やかな生活は、1945年8月15日の終戦を機に一変する。浅丘の一家は、上陸してきた連合軍によって、バンコク西部のバンブアトンの収容所に抑留された。ただし、施設に塀や鉄条網はなく、出入りもわりと自由で、米、野菜、フルーツ、肉や魚といった食料も比較的に豊富だった。収容所内では不安な抑留生活を送る人々の慰安のため劇団が結成されると、幼い浅丘も舞台に立ち、『私は女優』にはこの経験が女優として芸能界に足を踏み入れる原点になったと記している。

1946年夏に日本への引き揚げが始まるが、浅丘の一家が乗ろうとした船には急遽、要人が乗り込むことになり、次の便の船に乗ることになった。ところが、先に出航したその船は出航後に沈没してしまい、浅丘の一家は紙一重で助かる。

浅丘はエッセイ集の『咲きつづける』（主婦の友社）で、もしタイに行かず満洲に留まっていれば「私は中国残留孤児になっていたかもしれません」と述べている。引き揚げ前に陰惨な経験をせずに済んだのは、タイは日本の占領支配下ではなく独立国だったので、現地住民による報復感情がほとんどなかったからだ。

その後、浅丘が映画『緑はるかに』のオーディションに合格して、映画女優としてデビューするのは1954年のことだ。1959年には小林旭主演の『ギターを持った渡り鳥』のヒロインを務め、以降、渡り鳥シリーズを筆頭とする無国籍アクション映画で、小林のほか石原裕次郎、赤木圭一郎、宍戸錠らと共演して人気を集める。

日活の無国籍アクションは、アメリカの西部劇やギャング映画の雰囲気をそのまま戦後の日本に持ち込み、さすらいのガンマンが悪党と派手な銃撃戦を演じたり、荒野を馬で疾走する。この荒唐無稽な設定が受け入れられた背景には、戦前、拳銃を片手に満洲や東南アジアを放浪した大陸浪人や馬賊のイメージも影響していたのではないか。そのヒロインを、東亜同文書院の出身者を父に持ち、日本とは異質な風景の満洲とタイで育った浅丘が演じたのは、ある意味では象徴的ともいえるだろう。

（佐藤賢二）